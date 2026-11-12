Haryana News: कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, दो साथियों की तलाश कर रही पुलिस

कुरुक्षेत्र जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। शाहाबाद में घर में अकेली नाबालिग के साथ सोनू नाम के एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो अन्य साथियों को तलाश कर रही है।

Haryana News: कुरुक्षेत्र जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। शाहाबाद में घर में अकेली नाबालिग के साथ सोनू नाम के एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो अन्य साथियों को तलाश कर रही है।

मां ने दी पुलिस में शिकायत

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि चार नवंबर को उसका बेटा किसी काम से शहर गया हुआ था। घर पर पौत्र और नाबालिग पौत्री मौजूद थे। दोपहर को पौत्र पड़ोस में चला गया जब वापस आया तो एक युवक छत पर और दूसरा गली में खड़ा होकर घर की निगरानी कर रहा था।

भाई ने आरोपी को घर में देखा

दरवाजा अंदर से बंद होने पर उसने लात मारकर खोला तो सोनू को अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करते देखा। इसके बाद आरोपी भाग गया। नाबालिग ने भी परिजनों को आपबीती बताई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। एसएचओ सुरेंद्र सिंधु के अनुसार आरोपी गिरफ्तार है। उस पर पहले भी लड़ाई-झगड़े का मामला दर्ज है।