शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी स्टॉक मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 31.61 अंक उछलकर 81,911.01 पर बंद हुआ।

Stock market closing 12 November 2026: शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी स्टॉक मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 31.61 अंक उछलकर 81,911.01 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 44.30 अंकों की तेजी के साथ 25,299.35 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 10 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि बाकी 20 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,325.61 का ऊपरी स्तर, जबकि 81,576.15 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 25,384.80 का उच्च स्तर और 25,141.95 का निम्न स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बजाज फाइनेंस, SBIN, BEL, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, इटरनल, अडाणी पोर्ट्स, HDFC बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस के शेयर में सबसे ज्यादा 3.32% का उछाल दर्ज किया गया।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, NTPC, L&T, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, एशियन पेंट, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, इंडिगो और मारुति के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। हिंदुस्तान लीवर के शेयर में सबसे ज्यादा 2.92% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.14%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.85% और निफ्टी स्मॉलकैप में 1.12% की तेजी दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

ब्रेंट क्रूड गुरुवार को शाम 4.39 बजे 0.87% फिसलकर प्रति बैरल 91.95 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।