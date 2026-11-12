Punjab News: आम आदम पार्टी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी, 31 उम्मीदवारों के नाम, अभिनेत्री सोनिया मान को भी टिकट

पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। सूची में कुल 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

Punjab News: पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। सूची में कुल 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें कई बड़े चेहरों पर फिर से दांव लगाया गया है, जबकि कई चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

सांसद गुरमीत सिंह को दिया टिकट

आप ने बरनाला सीट से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को उम्मीदवार बनाया है। मीत हेयर पहले भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा, होशियारपुर से सांसद डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। पंजाब की अभिनेत्री सोनिया मान को पार्टी ने अमृतसर जिले की राजा सांसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है।

The Aam Aadmi Party hereby announces the following candidates for the Punjab Legislative Assembly Elections, 2027. https://t.co/14cQpqt6pV — AAP (@AamAadmiParty) November 12, 2026

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह का पत्ता साफ

सूची में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां का नाम शामिल नहीं है। उनकी जगह उनके रिश्तेदार रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, खरड़ विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अनमोल गगन मान का भी पत्ता काटा गया है।

सभी 31 उम्मीदवारों की सूची

सुजानपुर- स्वर्ण एस. सलारिया

पठानकोट- रोहित स्याल

गुरदासपुर- रमन बहल

दीना नगर- शमशेर सिंह

कादियां- गुरइकबाल सिंह महल

फतेहगढ़ चूड़ियां- हरजोबनजीत सिंह रंधावा

राजा सांसी- सोनिया मान

मजीठा- तलबीर सिंह गिल

अमृतसर उत्तर- करमजीत सिंह रिंटू

पट्टी- जसकंवर सिंह गिल

भुलत्थ- एडवोकेट हरसिमरन सिंह

कपूरथला- दविंदर पाल सिंह रंगा

फगवाड़ा- डॉ. राज कुमार चब्बेवाल

फिल्लौर- हरजोत कौर लोहटिया

शाहकोट- बलवीर सिंह पाला जलालपुर

जालंधर सेंट्रल- नितिन कोहली

जालंधर उत्तर- विनीत धीर

जालंधर कैंट- दीपक बाली

आदमपुर- पवन कुमार टीनू

मुकेरियां- सरबजोत सिंह साबी

नवांशहर- रॉबी कंग

चमकौर साहिब- जसवीर सिंह गढ़ी

खरड़- परमिंदर सिंह गोल्डी

दाखा- डॉ. केएनएस कंग

जगराओं- सरवजीत कौर मानुके

अबोहर- डॉ. सुहानी डोडा

बल्लूआना- अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर

लंबी- रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां

बठिंडा ग्रामीण- गोपाल सिंह

बरनाला- गुरमीत सिंह मीत हेयर

शुतराना- वनिंदर कौर लूम्बा

पहली सूची में 40 नाम

इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सभी 40 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं।