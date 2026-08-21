Himachal Weather News: हिमाचल में बारिश का कहर, अब तक 219 की मौत, 1100 करोड़ का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पूरे प्रदेश में जीवन अस्त-व्यस्त है। इससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर बेहद बुरा असर पड़ा है। सड़कों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर भी आवागमन प्रभावित हुआ है।

Himachal News (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पूरे प्रदेश में जीवन अस्त-व्यस्त है। इससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर बेहद बुरा असर पड़ा है। सड़कों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर भी आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम की मार से राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, प्रदेश में अगले 48 घंटे तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। आज और कल कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद मॉनसून कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 27 अगस्त तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

145 प्रमुख सड़कों पर यातायात बंद

प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) बंद है। इसके अलावा, मंडी में 62, कुल्लू में 35 और चंबा में 19 समेत प्रदेश भर में 145 प्रमुख सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

22 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

प्रदेश में आज शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर व सिरमौर में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य में तीन दिन 22 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

जानमाल को हुआ भारी नुकसान

इस मॉनसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, डूबने के कारण 84 लोगों की जान गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 15 मौतें भूस्खलन से हुई हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में 121 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 32 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 207 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 434 मवेशियों की भी इस दौरान जान गई है।

नालागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों में सोलन के नालागढ़ में 50 मिमी और बिलासपुर में 49.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है।

1,085 करोड़ से अधिक का नुकसान

इस मॉनसून सीजन में भारी बारिश, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में 30 जून से 19 अगस्त के बीच प्रदेश को अब तक लगभग 1,085.32 करोड़ रुपये के सार्वजनिक व निजी नुकसान हुआ है।

बिजली-पानी की आपूर्ति पर असर

प्रदेश में 115 ट्रांसफॉर्मर और 117 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।