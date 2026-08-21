जंतर-मंतर पर फिर होगा बवाल! आएगी Gen Z की बाढ़; लेकिन ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ पर दिल्ली पुलिस भी है तैयार

By
Sanskriti Jaipuria
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Reservation Hatao Andolan: दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया है. पुलिस ने वायरल दावों को झूठा बताते हुए फेक न्यूज फैलाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

Reservation Hatao Andolan: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उन खबरों और सोशल मीडिया दावों का खंडन किया, जिनमें कहा जा रहा था कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं.

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर जारी बयान में कहा, “जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, जुलूस या सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है.” यानी जंतर-मंतर पर किसी भी प्रदर्शन, जुलूस, धरना या सभा के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है.

नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू

पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है. इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस और मार्च जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक है.

पुलिस ने अपने बयान में कहा, ‘नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है, जो CrPC की पुरानी धारा 144 के समान है. दिल्ली पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट सूचनाओं को साझा या आगे बढ़ाने से भी बचने की सलाह दी है.

X की पोस्ट – https://x.com/DelhiPolice/status/2090358100289368170?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2090358100289368170%7Ctwgr%5Ee45b2fd9bf218e491637c5c4999f94ff23b8f673%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hindustantimes.com%2Findia-news%2Freservation-hatao-andolan-protest-at-jantar-mantar-tomorrow-delhi-police-says-no-permit-101787239852507.html

फर्जी खबर फैलाने पर कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस ने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने से संबंधित फर्जी जानकारी बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी. पुलिस ने कहा, “नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही बिना पुष्टि वाली सामग्री को आगे न बढ़ाएं या शेयर न करें. फर्जी खबरें बनाने या फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.”

‘Reservation Hatao Andolan’ ने दिया प्रदर्शन का आह्वान

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब Instagram आधारित पेज “Reservation Hatao Andolan” ने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन का आह्वान किया है. बताया जा रहा है कि इस डिजिटल अभियान ने Cockroach Janta Party (CJP) की प्रदर्शन जुटाने की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए तेजी से समर्थन हासिल किया.

पिछले महीने NEET परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ CJP के प्रदर्शन के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च को ‘illegal’ बताया था. पुलिस ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई थी.