Punjab University Elections: पंजाब यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को होगा चुनाव, चेक करें पूरा इलेक्शन शेड्यूल

PU Student Elections 2026: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 24 अगस्त से नामांकन के साथ शुरू होगी, जबकि 31 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से मतदान होगा। इसी दिन ऑफिस बियरर्स के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

Punjab University Elections: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र चुनाव की सरगर्मी तेज होने वाली है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के सत्र 2026-27 के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त 2026 को मतदान होगा। इसी दिन ऑफिस बियरर्स के चुनाव की मतगणना और नतीजों की घोषणा भी की जाएगी। इसके बाद 11 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव होंगे। यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) कार्यालय की ओर से जारी इलेक्शन बुलेटिन में नामांकन, जांच, नामांकन वापसी, मतदान और परिणाम से जुड़ा पूरा शेड्यूल जारी किया गया है।

24 अगस्त से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया

चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। इस दिन उम्मीदवार सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन खत्म होने के कुछ मिनट बाद सुबह 10:35 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दोपहर 12 बजे संबंधित विभाग के नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी होगी। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद आपत्तियों और उम्मीदवारों की सूची शाम 2:30 बजे तक डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय को भेजी जाएगी।

25 अगस्त को नामांकन वापसी का मौका

25 अगस्त को सुबह 10 बजे स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों के पास नामांकन वापस लेने का विकल्प होगा। नामांकन वापसी की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। नामांकन वापसी के बाद दोपहर 12:30 बजे अंतिम सूची DSW कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं, दोपहर 2:30 बजे अंतिम उम्मीदवार सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार हैं।

31 अगस्त को होगा मतदान

चुनाव का सबसे अहम दिन 31 अगस्त होगा। इस दिन सुबह 9:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। कैंपस के अलग-अलग विभागों में डिपार्टमेंटल रिप्रजेंटेटिव्स यानी DR के लिए वोट डाले जाएंगे। साथ ही PUCSC के ऑफिस बियरर्स के लिए भी मतदान होगा। डिपार्टमेंट्स में मतदान पूरा होने के बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मतपेटियों को ग्राउंड फ्लोर स्थित जिम्नेजियम हॉल में जमा कराएंगे। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

31 अगस्त को ही आएंगे नतीजे

ऑफिस बियरर्स के वोटों की गिनती 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे से जिम्नेजियम हॉल में होगी। इसी दौरान परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं, DR के नतीजे भी दोपहर 12 बजे से संबंधित विभागों में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वजह से 31 अगस्त को कैंपस में चुनावी गतिविधियों के साथ-साथ नतीजों को लेकर भी काफी हलचल रहने की उम्मीद है। विभागों में चुने गए DR के परिणाम आगे की चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन परिणामों को 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय को भेजना होगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव की तैयारी पूरी की जाएगी।

11 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव

चुनाव प्रक्रिया का अगला बड़ा चरण 11 सितंबर 2026 को होगा। इस दिन सुबह 11 बजे जूलॉडी डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में नवनिर्वाचित DR और ऑफिस बियरर्स हिस्सा ले सकेंगे। यानी 31 अगस्त को चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन में भी अहम होगी। कैंपस में छात्र संगठनों और उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव अहम माना जाता है, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि छात्रों से जुड़े मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखते हैं। अब चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आने वाले दिनों में नामांकन और प्रचार से जुड़ी गतिविधियां तेज हो जाएंगी।