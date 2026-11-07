Watch Video: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घूम रहे आवारा कुत्ते? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

HPU Shimla Viral Video News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई आवारा कुत्ते लाइब्रेरी के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

Himachal Pradesh University Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि इसी दौरान आवारा कुत्ते भी लाइब्रेरी परिसर के अंदर घूमते दिखाई देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) शिमला की लाइब्रेरी का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट से इस वीडियो को शेयर कर HPU की लाइब्रेरी बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की वास्तविक लोकेशन की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

वायरल वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में लाइब्रेरी के अंदर छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त नजर आते हैं। इसी बीच कुछ कुत्ते वहां इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और किस जगह का है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।

आवारा कुत्तों को लेकर जारी हुए थे निर्देश

शिक्षण संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी और विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी सामने आता रहा है। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने 14 नवंबर 2025 को शिक्षण संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश और उनके परिसर में रहने की समस्या को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में संस्थानों के प्रमुखों को परिसर की सुरक्षा, गेट और बाउंड्री की व्यवस्था मजबूत करने, नियमित निरीक्षण करने तथा स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए कहा गया था। वहीं UGC ने भी दिसंबर 2025 में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने और विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

वायरल वीडियो को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का है? अगर वीडियो HPU परिसर का है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना जरूरी होगा कि परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस विशेष वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं मिली है। ऐसे में वीडियो को HPU का बताकर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।