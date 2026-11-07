IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: आज दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

IMD Weather Update 7 November 2026: नवंबर का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि कई इलाकों में दिन के तापमान में अभी भी अपेक्षाकृत गर्माहट बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में ठंड का असर मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वहीं, दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 7 नवंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अलग रहेगा। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-NCR में सुबह हल्का कोहरा

दिल्ली-एनसीआर में 7 नवंबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक राजधानी में सुबह के समय कई स्थानों पर हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिन के समय लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। फिलहाल दिल्ली-NCR में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

हरियाणा में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंडक

हरियाणा में शनिवार को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के लिए बारिश की चेतावनी नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहने और सुबह-शाम ठंड का असर महसूस होने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन रात के तापमान में धीरे-धीरे कमी आ सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा परेशान कर सकता है।

पंजाब में 11.6°C तक पहुंचा तापमान

पंजाब में नवंबर की ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। 7 नवंबर को राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। IMD के अनुसार फिलहाल पंजाब में बारिश की कोई बड़ी गतिविधि नहीं होने वाली है। हालांकि सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है। मौसम विभाग के 6 नवंबर के बुलेटिन में मैदानी भारत का सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया था। यह संकेत है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में रात की ठंड बढ़ने लगी है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, बरनाला, मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का, रूपनगर, मोहाली, तरनतारन और शहीद भगत सिंह नगर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है।

हिमाचल में भी बदलेगा मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस होगा। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, डलहौजी और अन्य पर्यटन स्थलों पर तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ सकती है। जिला स्तर पर देखें तो शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में 7 नवंबर को व्यापक बारिश का कोई संकेत नहीं है। 10 से 12 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की परिस्थितियां बन सकती हैं। 12 नवंबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में 7 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 7 से 12 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। वहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल कोई बड़ा मौसमी बदलाव अपेक्षित नहीं है। इन राज्यों के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी और मध्य भारत के लिए IMD ने इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि का संकेत नहीं दिया है।

बिहार, झारखंड, बंगाल और दक्षिण भारत का हाल

देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में मौसम की गतिविधियां उत्तर भारत से अलग रहने वाली हैं। बिहार में 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में 9 से 11 नवंबर के दौरान छिटपुट बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 9 से 12 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 से 12 नवंबर तक व्यापक बारिश तथा 9 से 11 नवंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है।

दक्षिण भारत में 7 नवंबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। केरल और माहे में भी 8 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बारिश, गरज-चमक और तेज सतही हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। तेलंगाना में भी 7 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। कर्नाटक में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।