हिमाचल के नैना देवी पहुंचे लाखों श्रद्धालु, भारी भीड़ से बिगड़े हालात; VIP-मातृसदन मार्ग पर लगा जमावड़ा

Shri Naina Devi: श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. वीकेंड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ और इमरजेंसी मार्ग पर भी भीड़ जमा होने से चिंता बढ़ी.

Shri Naina Devi: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित फेमस शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेले के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. वीकेंड पर भक्तों की संख्या बढ़ने से मंदिर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा है. हालात ऐसे बन गए हैं कि वीआईपी-मातृसदन मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है, जिससे आपात स्थिति में परेशानी खड़ी होने की आशंका बढ़ गई है.

दो दिनों में पहुंचे दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु

शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई. पिछले दो दिनों में ही दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. बड़ी संख्या में लोगों के आने से मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर भीड़ बढ़ गई है.

पहाड़ी पर वाहनों की लंबी कतारें

श्रद्धालुओं की भीड़ का सीधा असर ट्रैफिक पर दिखाई दे रहा है. माता की पहाड़ी पर कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. इससे यातायात को कंट्रोल करना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है.

इमरजेंसी रूट पर भी भीड़

सबसे ज्यादा चिंता वीआईपी-मातृसदन मार्ग को लेकर है. ये रास्ता आपात स्थिति में मरीजों और जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार इस मार्ग को इमरजेंसी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहां श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. अगर किसी मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाने या अन्य आपात सेवा की जरूरत पड़ती है तो रास्ते में भीड़ परेशानी पैदा कर सकती है.

श्रद्धालुओं ने ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

स्थानीय लोगों और मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है. खासकर उन रास्तों को पूरी तरह खाली रखा जाना चाहिए, जिनका इस्तेमाल आपातकालीन सेवाओं के लिए होता है.

श्रावण अष्टमी मेले में लगातार बढ़ रही भीड़ के बीच पुलिस और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू रखना है, वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी रूट को हर हाल में खाली रखना भी जरूरी है. आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पर खास नजर रखना जरूरी होगा.