Himachal Crime News : जेल में बंद पुत्र से मिलने पहुंचा पिता कर बैठा ऐसा काम, उस पर भी हो गया केस दर्ज

हिमाचल की ऊना जिला कारागार में एक पिता द्वारा मुलाकात के दौरान अपने पुत्र को संदिग्ध सामान देने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन ने पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

मुलाकात के दौरान युवक को संदिग्ध सामग्री देने का आरोप, पुलिस कर रही दी गई सामग्री की जांच

Himachal Crime News (आज समाज), ऊना : ऊना जिला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल यहां की जिला कारागार में बंद एक युवक से उसका पिता मुलाकात के लिए आया। दोनों बाप-बेटे में अच्छी मुलाकात हुई और दोनों ने अपने दुख-सुख भी एक दूसरे के साथ साझा किए। जब मुलाकात खत्म हुई तो जेल अधिकारियों ने नियम के अनुसार बंदी की दोबारा तलाशी ली।

तलाशी लेने पर बंदी के पास एक पुड़िया से गोलियां और सफेद पाउडर बरामद हुआ। इस सामग्री को जेल अधिकारियों ने तुरंत अपने कब्जे में लिया और आगामी कार्रवाई करते हुए पिता व पुत्र दोनों पर ही केस दर्ज कर दिया। हालांकि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उक्त व्यक्ति ने अपने पुत्र को जो सामग्री दी वह नशा है या फिर नहीं। फिलहाल जेल प्रशासन इस मामले की जाच में जुट गया है।

पंजाब के समराला से संबंधित है युवक

पुलिस के अनुसार, जिला कारागार बनगढ़ के सहायक अधीक्षक ओंकार सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि 14 अगस्त को करीब 3:45 बजे विचाराधीन बंदी प्रदीप कुमार पुत्र बलवीर, निवासी बागली कलां, तहसील समराला, जिला लुधियाना, पंजाब से मिलने उसके पिता बलवीर जेल पहुंचे थे। मुलाकात समाप्त होने के बाद जब बंदी की मेन गेट पर तलाशी ली गई तो उसके पास एक पुड़िया मिली। इसमें कुछ गोलियां और सफेद पाउडर बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुलाकात के दौरान की सीसीटीवी फुटेज की जांच की।

सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई वारदात

जेल प्रशासन के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर बलवीर अपने बेटे प्रदीप कुमार को संदिग्ध वस्तु या सामग्री देते हुए दिखाई दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस थाना मैहतपुर में प्रदीप कुमार और उसके पिता बलवीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बरामद गोलियों और सफेद पाउडर की प्रकृति की जांच कर रही है।