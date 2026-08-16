Himachal News: शिमला में टैक्सी के मनमाने किराये को कहें बाय, प्री-पेड टैक्सी का करें इस्तेमाल, किराया भी कम

देश में टैक्सी चालक पर्यटकों से अक्सर मनमाना किराया वसूलते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, तो टैक्सी चालक आपसे मनमाना किराया वसूलने की कोशिश करते हैं।

Himachal News: देश में टैक्सी चालक पर्यटकों से अक्सर मनमाना किराया वसूलते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, तो टैक्सी चालक आपसे मनमाना किराया वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में खासकर अगर आप शिमला घूमने आए हैं, तो आपके लिए प्रीपेड टैक्स एक बेहतर विकल्प हो सकती है।

ISBT के पास बना टिकट काउंटर

ISBT बस स्टैंड टूटीकंडी के निकट प्रीपेड टैक्सी सेवा के लिए पुलिस विभाग ने काउंटर तैयार किया है। शहर में निर्धारित दरों पर टैक्सी लेने के लिए यात्रियों को आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्री-पेड टैक्सी काउंटर पर जाना होगा। यहां यात्रा से पहले निर्धारित किराया जमा करने के बाद यात्री को भुगतान की स्लिप दी जाती है। यही स्लिप टैक्सी चालक को दिखानी होती है और चालक यात्री को तय गंतव्य तक पहुंचाता है।

121 वाहन दे रहीं सेवाएं

प्री-पेड टैक्सी सेवा की शुरुआत मार्च 2026 में आईएसबीटी टूटीकंडी से की गई थी। इसका मकसद यात्रियों को किराये को लेकर होने वाले विवाद से बचाना और टैक्सी सेवा में पारदर्शिता लाना है। सेवा के तहत शिमला शहर के 26 प्रमुख स्थानों के अलावा चंडीगढ़ शहर और चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक भी टैक्सी उपलब्ध कराई जाती है। सेवा में करीब 115 वाहन शामिल किए गए हैं।

इस प्रक्रिया से होगी बुकिंग

बुकिंग करने के लिए यात्री को आईएसबीटी टूटीकंडी के निर्धारित काउंटर पर जाकर अपना गंतव्य बताना होगा। काउंटर पर निर्धारित किराया जमा करने के बाद भुगतान की पर्ची मिलेगी। इसके बाद संबंधित टैक्सी चालक को स्लिप दिखाकर यात्रा शुरू की जा सकती है।

विवाद से बचाना है मकसद

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्री को टैक्सी में बैठने के बाद किराये को लेकर मोलभाव नहीं करना पड़ता। पहले से तय रकम ही देनी होती है। प्रशासन की ओर से भी इस सेवा को यात्रियों, खासकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए पारदर्शी व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है।

जाखू से कुफरी तक के लिए विकल्प

इस प्रीपेड व्यवस्था में शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। आधिकारिक किराया सूची में जाखू मंदिर, संकटमोचन, तारादेवी, कमना देवी, समरहिल, कुफरी, छराबड़ा, फागू और नालदेहरा जैसे स्थान शामिल हैं। किराया टैक्सी के साथ-साथ मैक्सी कैब के लिए अलग निर्धारित है।

आईएसबीटी टूटीकंडी से जाखू मंदिर के लिए सामान्य टैक्सी का निर्धारित किराया 900 रुपये और मैक्सी कैब का 1,100 रुपये है। टूटीकंडी से छराबड़ा-कुफरी के लिए यह दर 1,150 और 1,350 रुपये तथा नालदेहरा के लिए 1,650 और 1,850 रुपये है। ये दरें पहले से अधिसूचित हैं, इसलिए इस खबर का मुख्य फायदा यात्रियों को यह बताना है कि इन दरों पर टैक्सी लेने के लिए बुकिंग कहां करनी है।

क्यों उपयोगी है प्री-पेड टैक्सी?

हिमाचल की राजधानी शिमला घूमने आने वाले कई पर्यटक शहर के टैक्सी स्टैंड या होटल के आसपास उपलब्ध टैक्सियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यात्रा शुरू करने से पहले किराया स्पष्ट नहीं होने पर विवाद की स्थिति बन सकती है। प्री-पेड व्यवस्था में यात्री पहले ही भुगतान करता है, इसलिए यात्रा के अंत में किराये को लेकर बहस की गुंजाइश कम रहती है।