ऑटोमोबाइल मार्केट में SUV गाड़ियों की एंट्री के बाद सेडान कारों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। नए खरीदार तो एसयूवी ही चूज करते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे खरीदार हैं जिनकी पहली पसंद सेडान गाड़ियां होती हैं।

Sedan sales in june quarter: ऑटोमोबाइल मार्केट में SUV गाड़ियों की एंट्री के बाद सेडान कारों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। नए खरीदार तो एसयूवी ही चूज करते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे खरीदार हैं जिनकी पहली पसंद सेडान गाड़ियां होती हैं। इसके अलावा, कैब में भी ज्यादातर सेडान गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए अब भी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल किए है। अगर आंकड़ों पर गौर करें, तो पिछले कुछ समय में सेडान की बिक्री बढ़ी है।

सेडान की बिक्री जुलाई में बढ़ी

सेडान की बिक्री जुलाई 2026 में अच्छी रही और इस दौरान 37,728 कारें बिकीं। यह जुलाई 2025 में बिकी 33,106 यूनिट्स के मुकाबले साल दर साल आधार पर 13.96% की बढ़ोतरी दर्शाता है। जून में इसकी 31,183 यूनिट्स बिकी थी, जो महीने दर महीने के आधार पर 20.99% की मजबूत बढ़ोतरी दिखाता है।

सुजुकी डिजायर रहा मार्केट लीडर

मारुति सुजुकी डिजायर का जुलाई में मार्केट शेयर 63.06% रहा। इसने सेडान सेगमेंट में अपनी बढ़त बनाए रखी। जुलाई में इस कॉम्पैक्ट सेडान की 23,791 यूनिट्स बिकीं। इसमें साल दर साल आधार पर 13.86% और महीने दर महीने के आधार पर 32.92% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। महीने दर महीने आधार पर हुई यह जबरदस्त बढ़ोतरी त्योहारों सीजन में अच्छी मांग के साथ-साथ टैक्सी और प्राइवेट खरीदारों की लगातार दिलचस्पी को भी दिखाती है।

Hyundai Aura

Hyundai Aura ने 5,817 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान बनाए रखा और साल दर साल 25.47% की ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, जून की तुलना में बिक्री में मामूली रूप से 2.68% की गिरावट आई।

Honda Amaze

Honda Amaze 3,436 यूनिट्स के साथ तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान बनी रही। इसने इस सेगमेंट की लीडिंग कारों में साल दर साल आधार पर सबसे ज्यादा 71.03% की ग्रोथ दर्ज की। साथ ही, जून के मुकाबले 16.99% की बढ़ोतरी भी दिखाई।

Tata Tigor

Tata Tigor (EV बिक्री सहित) की 758 यूनिट्स बिकीं, जो साल दर साल आधार पर 21.69% की कमी दिखाता है। हालांकि, जून के मुकाबले वॉल्यूम में 25.91% का सुधार हुआ। नई Tigor फेसलिफ्ट के कुछ हफ्तों में लॉन्च होने की उम्मीद है।

मिडसाइज सेडान पर दबाव

मिडसाइज़ सेडान सेगमेंट को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खरीदार तेजी से इसी कीमत वाली SUV की ओर रुख कर रहे हैं।

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus 1,420 यूनिट्स के साथ इस कैटेगरी में सबसे आगे रही। हालांकि इसकी बिक्री में महीने दर महीने आधार पर 18.83% का सुधार हुआ, लेकिन साल दर साल आधार पर इसकी बिक्री में 20.98% की कमी देखी गई। पिछले साल जुलाई में इसकी 1,797 यूनिट्स बिकी थीं।

Skoda Slavia

स्कोडा स्लाविया की 993 यूनिट्स बिकीं। इसकी बिक्री में साल दर साल आधार पर 14.98% और महीने दर महीने आधार पर 8.31% की गिरावट आई, जो इस सेगमेंट में लगातार दबाव को दिखाता है।

Hyundai verna

हुंडई वरना की 737 यूनिट्स बिकीं, जिसमें साल दर साल आधार पर 10.77% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इसने महीने दर महीने आधार पर 33.03% की ग्रोथ के साथ इस सेगमेंट में सबसे मजबूत रिकवरी में से एक दिखाई।

Honda City

होंडा सिटी की बिक्री और गिरकर 571 यूनिट्स पर आ गई, जो साल-दर-साल आधार पर 11.61% और महीने दर महीने आधार पर 23.36% कम है। यह पारंपरिक मिडसाइज सेडान के सामने आ रही चुनौतियों को दिखाता है।

Toyota Camary

टोयोटा कैमरी 205 यूनिट्स के साथ खास प्रीमियम सेडान पसंद बनी रही। बिक्री में साल दर साल आधार पर 27.33% और महीने दर महीने आधार पर 7.33% की बढ़ोतरी हुई। इससे यह सालाना और मासिक दोनों आधारों पर ग्रोथ दर्ज करने वाली कुछ प्रीमियम सेडान में से एक बन गई।

कॉम्पैक्ट सेडान पर टिका है सेगमेंट

कुल मिलाकर सुधार के बावजूद ग्रोथ की कहानी लगभग पूरी तरह से कॉम्पैक्ट सेडान से ही आगे बढ़ रही है। डिजायर, ऑरा और अमेज जैसे मॉडल्स का इस सेगमेंट पर दबदबा रहा, जबकि मिडसाइज़ सेडान को SUV की बढ़ती लोकप्रियता से दबाव का सामना करना पड़ा। जुलाई में कुल सेडान बिक्री में मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज़ की हिस्सेदारी लगभग 88% थी।