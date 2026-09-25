Asian Games 2026: भारत को मिला दूसरा गोल्ड, सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण

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Viplove Kumar
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सुरुचि सिंह और कमलजीत के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या अब 19 हो गई. अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने देश के लिए 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है. पदक तालिका में भारत फिलहाल 12वें स्थान पर है.
सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण

नई दिल्ली. एशियन गेम्स से भारत के लिए शुक्रवार को एक बेहद शानदार खबर आई. सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने शूटिंग में देश को गोल्ड मेडल दिलाया. भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. दोनों ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए. दक्षिण कोरिया की टीम 478 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही. वहीं ईरान ने 415.8 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारत का 484.6 का स्कोर नया एशियन रिकॉर्ड भी बन गया.

सुरुचि सिंह और कमलजीत के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या अब 19 हो गई. अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने देश के लिए 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है. पदक तालिका में भारत फिलहाल 12वें स्थान पर है.

सुरुचि सिंह और कमलजीत का दबदबा

भारत की शूटिंग जोड़ी सुरुचि सिंह और कमलजीत ने फाइनल की शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी. पहली सीरीज में सटीक निशाना साधने वाली भारतीय जोड़ी के पास दक्षिण कोरिया पर 4.9 अंकों की बढ़त थी. दूसरी सीरीज में विरोधी ने जोरदार वापसी की और अंतर को घटाकर 1.2 अंक कर दिया. दबाव में भारतीय जोड़ी ने संयम बनाए रखा. पहली एलिमिनेशन के बाद सुरुचि सिंह और कमलजीत फिर से बढ़त हासिल की. इसके बाद भारतीय जोड़ी ने 5.8 और फिर 7.1 अंकों की बढ़त हासिल कर ली.


फाइनल में जब सिर्फ दो शॉट बाकी थे, तब भारत दक्षिण कोरिया से 7.2 अंक आगे था. आखिरी दो शॉट में सुरुचि ने अपना पूरा ध्यान लगाया और सटीक निशाना साधा उन्होंने पेनल्टीमेट शॉट में 10.5 अंक हासिल किए जबकि कमलजीत ने 9.5 अंक बनाए. आखिर शॉट से पहले भी भारत के पास 6.2 अंकों की बढ़त थी. सुरुचि ने आखिरी शॉट में 10.8 अंक हासिल कर भारत का गोल्ड पक्का कर दिया। यह एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक भी रहा.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।