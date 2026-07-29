Punjab Weather : पंजाब पर मानसून मेहरबान, जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं

पंजाब में पिछले दो दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से लेकर एक अगस्त तक मौसम खराब रहने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

आईएमडी ने प्रदेश में चार दिन भारी बारिश की चेतावनी की जारी

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। सोमवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को पूरा दिन चला। इस दौरान प्रदेश में कई जगह भारी बारिश दर्ज की गई। इससे एक तरफ जहां फसलों को सिंचाई योग्य पानी मिला वहीं लोगों को उमस व गर्मी से भी राहत मिली।

दूसरी तरफ भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने प्रदेश के मौसम को लेकर जो बुलेटिन जारी किया है। उसके अनुसार प्रदेश में आने वाले चार दिन भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज यानी 29 जुलाई को पंजाब के 13 जिलों में बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया है।

आज इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने जिन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, तरनतारन और नवांशहर शामिल हैं। कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली भी इस सूची में हैं। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को राज्य में भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। म्

बारिश बढ़ने से तापमान में आएगी गिरावट

प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है। यदि ऐसा होता है और पूरे प्रदेश में बारिश जारी रहती है तो संभव है कि लगातार बारिश से उमस व गर्मी खत्म हो और तापमान में गिरावट दर्ज की जाए।

मंगलवार को इतनी बारिश हुई

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो रूपनगर में सबसे अधिक 81.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद पठानकोट में 77.5 मिमी, चंडीगढ़ शहर में 58.6 मिमी, मोहाली में 28.5 मिमी, बठिंडा में 20 मिमी, अमृतसर में 3.5 मिमी, एसबीएस नगर में 15.2 मिमी, लुधियाना में 13.6 मिमी, होशियारपुर में 4.8 मिमी, जालंधर में 3.5 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई। पंजाब में एक जून से 28 जुलाई तक 132.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सामान्य वर्षा 199.4 मिलीमीटर है।

धान की फसल के लिए वरदान है बारिश

पंजाब में हर साल एक बहुत बड़े रकबे में धान की फसल उगाई जाती है। धान की फसल में सिंचाई के लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती है। पानी की यह आवश्यकता अच्छी बारिश से पूरी होती है। यदि आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होती है तो इससे न केवल धान की फसल को सिंचाई योग्य पानी मिलेगा बल्कि उसका फुटाव की अच्छा रहेगा। जिससे बंपर पैदावार की संभावना बढ़ जाएगी।