Haryana News: पलवल में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से मजदूर की मौत

पलवल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हथीन गेट चौकी क्षेत्र में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। उसकी पहचान ओमप्रकाश निवासी गांव भैलोनी सूबा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

Haryana News: पलवल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हथीन गेट चौकी क्षेत्र में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। उसकी पहचान ओमप्रकाश निवासी गांव भैलोनी सूबा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

बिजली के तार पर पड़ा पैर

हथीन गेट चौकी प्रभारी तेजपाल ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित की पत्नी जिमी ने बताया कि वह सोमवार को पति ओमप्रकाश के साथ पलवल निवासी सुरेश के घर पर मजदूरी कर रही थी। इसी दौरान ओमप्रकाश का पैर बिजली के तार पर पड़ गया। करंट लगने से उसकी मौत हो गई।

परिजनों को सौंपा गया शव

जिमी ने पुलिस को दिए बयान में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की इच्छा जताई है। उसने नियमानुसार पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद पति का शव सौंपने की मांग की, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। पुलिस ने बयान के आधार पर शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।