Jio platforms Listing: भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी जियो प्लेटफॉर्म्स, 12.50 लाख Cr कुल पूंजी, निवेशक हुए मालामाल

रिलायंस की कंपनी Jio Platforms ने बुधवार को शेयर बाजार में धमाकेदार इंट्री की। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के साथ ही 21 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर खुले। इस दमदार एंट्री के साथ जियो मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।

Jio platforms Listing: रिलायंस की कंपनी Jio Platforms ने बुधवार को शेयर बाजार में धमाकेदार इंट्री की। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के साथ ही 21 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर खुले। इस दमदार एंट्री के साथ जियो मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कंपनी की लिस्टिंग पर निवेशकों की नजरें पहले से टिकी थीं, क्योंकि इसके आईपीओ को रिकॉर्डतोड़ मांग मिली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स का ज्वाइंट मार्केट कैप करीब ₹28.40 लाख करोड़ हो गया है।

₹1,358 पर लिस्ट हुए शेयर

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बीएसई और एनएसई, दोनों पर ₹1,358 के भाव पर लिस्ट हुए। कंपनी का आईपीओ प्राइस ₹1,119 प्रति शेयर था। इस हिसाब से शेयरों की लिस्टिंग 21.36 फीसदी प्रीमियम पर हुई। यानी आईपीओ में शेयर पाने वाले निवेशकों को बाजार में कारोबार शुरू होते ही अच्छा लिस्टिंग गेन मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹12.50 लाख करोड़ पहुंच गया।

दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी

जियो प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारती एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर है। उसका मार्केट कैप करीब ₹15.89 लाख करोड़ है। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप लगभग ₹12.50 लाख करोड़ रहा। भारती एयरटेल करीब ₹12.05 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक लगभग ₹10.42 लाख करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक करीब ₹9.80 लाख करोड़ के साथ शीर्ष पांच कंपनियों में शामिल हैं।

IPO की रही जबरदस्त मांग

जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। यह पूरी तरह से नए शेयर जारी करने वाला इश्यू था, जिसके तहत कंपनी ने 27 करोड़ शेयर पेश किए थे। इसके लिए प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया था। आईपीओ को कुल मिलाकर ऑफर किए गए शेयरों के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां मिलीं। पब्लिक इश्यू और एंकर निवेशकों से मिली मांग को मिलाकर कुल बोली राशि ₹7.4 लाख करोड़ से अधिक रही। आवेदन करने वालों की संख्या करीब 1.39 करोड़ तक पहुंच गई।

आईपीओ ने कई रिकॉर्ड तोड़े

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला था और 23 अक्टूबर को बंद हुआ। पहले ही दिन इश्यू खुलने के करीब 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। इससे यह भारत के बड़े आईपीओ में सबसे तेजी से सब्सक्राइब होने वाले इश्यू में शामिल हुआ। आईपीओ से पहले कंपनी ने 19 अक्टूबर को 212 एंकर निवेशकों से करीब ₹8,110 करोड़ जुटाए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में 66.4 फीसदी हिस्सेदारी है।