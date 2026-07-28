Haryana Weather : हरियाणा में मानसून की जोरदार वापसी, कई जिलों में हो रही भारी बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

By
Harpreet Singh
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हरियाणा के सभी जिलों में मंगलवार अल सुबह से बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जिससे प्रदेश में बारिश का टोटा पूरा होगा।
Haryana Weather : हरियाणा में मानसून की जोरदार वापसी, कई जिलों में हो रही भारी बारिश, जानिए अपने शहर का हाल
Haryana Weather : हरियाणा में मानसून की जोरदार वापसी, कई जिलों में हो रही भारी बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

अभी तक प्रदेश में सामान्य से कम बरसा है मानसून, आने वाले दिनों में भरपाई की उम्मीद

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में आज अलसुबह से जारी भारी बारिश से मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। ज्ञात रहे कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में गर्मी व उमस का मौसम था। जिससे एक तरफ जहां लोग परेशान थे वहीं फसलों पर भी खतरा मंडरा रहा था। मौसम विभाग की माने तो अभी तक प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है।

वहीं भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम के बारे में ताजा बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की कमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

आज के लिए लगभग सभी जिलों के लिए अलर्ट

28 जुलाई से प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज वर्षा का आॅरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून फिर सक्रिय हुआ है। सोमवार शाम को अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई। लेकिन शाम को तेज हवाएं चलीं। उसके बाद तेज वर्षा हुई। इसके चलते आज सात जिलों में तेज वर्षा का आॅरेंज अलर्ट और 11 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी इलाकों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

इस तरह जारी किया गया अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा आज प्रदेश के जिन जिलों के लिए तेज बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत व सोनीपत शामिल है। वहीं जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें कैथल, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं।

फसलों के लिए वरदान है बारिश

हरियाणा एक ग्रामीण और कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। वहीं खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल धान है। प्रदेश के ज्यादात्तर किसान खरीफ में धान की रोपाई करते हैं। धान की फसल को सिंचाई के लिए पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। पानी की यह जरूरत अच्छे मानसून और बारिश से ही पूरी होती है। यदि प्रदेश में मानसून अच्छे से बरसता है तो धान की बंपर पैदावार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।

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