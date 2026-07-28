हाथों से भोजन करना ज्यादा फायदेमंद या चम्मच से खाना? सेहत के लिए क्या है बेहतर, जानिए आयुर्वेद और साइंस की राय

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Amit Upadhyay
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Best Way To Eat Food for Health: भारत में सदियों से हाथों से खाना खाने की परंपरा चली आ रही है। कई लोग आज भी इसी तरह खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हाथों से खाना खाने से पंचमहाभूतों का संतुलन, बेहतर पाचन और माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा मिलता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हाथों से खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाथों की स्वच्छता बेहद जरूरी है। हाथ अगर गंदे होंगे, तो तबीयत बिगड़ सकती है।
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हाथों से खाना खाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाथ अच्छी तरह साफ होने चाहिए।

Should You Eat with Hands or Spoon: भारत में सदियों से लोग हाथों से खाना खाते आ रहे हैं। ऋषि-मुनियों के जमाने से लोग इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी हाथों से खाना खाने की आदत को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि आजकल लोगों पर वेस्टर्न कल्चर का काफी असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर लोग अब चम्मच से खाना खाते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों को हाथों से खाना अब पिछड़ापन लगने लगा है। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हाथों से खाना वास्तव में सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है या चम्मच से खाना बेहतर विकल्प है? इस विषय पर आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की अपनी-अपनी राय है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हाथों की स्वच्छता पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं।

इस बारे में क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद के अनुसार भोजन करना एक माइंडफुल प्रोसेस है, जिसमें शरीर, मन और इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। आयुर्वेद मानता है कि भोजन करते समय केवल खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, तापमान और प्रकृति को भी महसूस करना चाहिए। हाथों से भोजन करना इस प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इससे व्यक्ति भोजन के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है और पाचन प्रक्रिया के लिए शरीर पहले से तैयार होने लगता है।

आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारा शरीर पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। प्रत्येक उंगली इन पांच तत्वों का प्रतीक मानी जाती है। जब हम हाथों से खाना खाते हैं, तो इन तत्वों का स्पर्श खाने से होता है, जिससे शरीर और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से इस सिद्धांत को प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन आयुर्वेद इसे शरीर की एनर्जी और संतुलन बनाए रखने का अच्छा तरीका मानता है।

आयुर्वेद एक्सपर्ट्स की मानें तो जब हम खाने को हाथों से छूते हैं, तो दिमाग को संकेत मिलता है कि खाना खाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे लार और पाचन एंजाइमों के रिलीज होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लार में मौजूद एंजाइम खाने को पचाने की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद भोजन को धीरे-धीरे, अच्छी तरह चबाकर और पूरी एकाग्रता के साथ खाने की सलाह देता है।

हाथों से खाना खाते समय लोगों को खाने की गर्माहट, बनावट, नमी और मात्रा महसूस होती है। इससे जल्दी-जल्दी खाने की आदत कम हो सकती है और व्यक्ति हर निवाले पर ध्यान देता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि माइंडफुल ईटिंग से ओवरईटिंग का खतरा कम होता है। इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और पाचन में सुधार हो सकता है। हालांकि खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि हाथ साफ हो जाएं।

इस बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है?

मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस भी हाथों से खाना खाने की आदत को नुकसानदायक नहीं मानता है। हालांकि दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार हाथों से खाना तभी सुरक्षित है, जब हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोए गए हों। कुछ रिसर्च में भी यह पता चला है कि खाने के साथ लोगों का टच खाने की आदतों को पॉजिटिव रूप से प्रभावित कर सकता है।

कुछ रिसर्च के अनुसार जब खाना हाथों से छुआ जाता है, तो शरीर उसकी बनावट, तापमान और संरचना को पहले ही महसूस कर लेता है। इससे खाने का अनुभव अधिक संतोषजनक हो सकता है। विशेष रूप से रोटी, चावल, दाल या दक्षिण भारतीय व्यंजन हाथों से खाने पर अधिक सहज महसूस हो सकते हैं। चम्मच की तुलना में हाथों से खाना अक्सर थोड़ा धीमा होता है। धीरे-धीरे खाने से ब्रेन को पेट भरने का संकेत समय पर मिल जाता है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि साफ हाथों पर मौजूद सामान्य और हानिरहित सूक्ष्मजीव शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गंदे हाथों से खाना फायदेमंद है। अगर हाथ साफ नहीं हैं तो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जर्म्स खाने के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और फूड पॉइजनिंग, दस्त या अन्य संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए स्वच्छता सबसे जरूरी है।