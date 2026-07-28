ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मंगलवार को एक चौंकाने वाले फैसले की घोषणा की। कंपनी की क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी (Swiggy) के सीईओ अमितेश झा ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

Instamart CEO Resigns: ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मंगलवार को एक चौंकाने वाले फैसले की घोषणा की। कंपनी की क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी (Swiggy) के सीईओ अमितेश झा ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। स्विगी ने उनकी जगह पर मिंत्रा (Myntra) की पूर्व सीईओ नंदिता सिन्हा को कंपनी का नया सीईओ बनाने की घोषणा की है। नंदिता सिन्हा 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगी।

फाइलिंग में दी जानकारी

स्विगी ने शेयर बाजार में कई गई फाइलिंग में कहा, ”इंस्टामार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमितेश कुमार झा ने 28 जुलाई, 2026 को लिखे अपने पत्र के जरिए दूसरे मौकों को आजमाने के लिए इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ वे कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहे।”

नंदिता सिन्हा बनीं नई CEO

स्विगी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं ग्रुप सीईओ श्रीहर्ष मजेती ने कहा, ”Instamart के सीईओ के तौर पर नंदिता सिन्हा का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। नंदिता भारत के कंज्यूमर इंटरनेट की सबसे अनुभवी लीडर में से एक हैं और Instamart में हमने जो टीम बनाई है, उसमें वे विजन, ग्राहकों पर पूरा ध्यान देने वाली सोच और काम करने का जो तरीका लेकर आ रही हैं, उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं।”

‘ग्रोथ के अलगे अध्याय के लिए उत्साहित’

इंस्टामार्ट की नई सीईओ ने कहा, ”इंस्टामार्ट ने जो टीम बनाई है, मैं उसकी लंबे समय से प्रशंसक रही हूं। यह ऐसा कारोबार है, जिसमें मजबूत कस्टमर-फर्स्ट कल्चर, ग्रेट टैलेंट और आने वाले समय में जबरदस्त मौके हैं। भारत में लोग रोजाना की जरूरतों की खरीदारी किस तरह करते हैं उसमें इंस्टामार्ट की भूमिका अहम है और मैं कंपनी के ग्रोथ के अगले अध्याय के लिए अपने सहयोगियों, पार्टनर और कंज्यूमर के साथ काम करने को उत्साहित हूं। फ्लिपकार्ट से पहले सिन्हा ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर चुकी हैं।