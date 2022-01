Counterfeit Currency Used In Drug business: नशे के कारोबार में हो रहा नकली नोटों का इस्तेमाल

हितेश चतुवेर्दी, सिरसा:

Counterfeit Currency Used In Drug business: सिरसा जिले के अंदर नशे के कारोबार में नकली नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने रविवार शाम को सिरसा के थेहड़ मोहल्ले में छापेमारी कर एक युवक से एक लाख 48 हजार राशि के नकली नोट बरामद किए।(Counterfeit Currency Used In Drug business) युवक से पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद की।

दिल्ली से सिरसा लाई जा रही नकली करेंसी व हेरोइन बरामद Counterfeit Currency Used In Drug business

पूछताछ में आरोपी युवक अमन कुमार उर्फ मंगा निवासी नेकी गुर्जर वाली गली ने बताया कि उसका भाई सोनू दिल्ली से यह नकली नोट लेकर आता था। खास बात यह है कि इन सभी नोटों का नंबर एक ही है। इसका इस्तेमाल नशा खरीदने वाले लोगों और शराब ठेके पर चला कर असली नोट हासिल करने में किया जाता था।

यानी जो लोग नशा खरीदने के लिए असली रुपया देते थे बदले में उनको तस्कर नकली रुपया थमा देते थे, ऐसा करके मोटा माल कमाने का काम सिरसा के हीरोइन तस्करों द्वारा किया जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ शहर थाना में मादक पदार्थ अधिनियम व नकली करेंसी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

कोर्ट में पेश कर लिया जाएगा रिमांड Counterfeit Currency Used In Drug business

जानकारी के अनुसार सिरसा नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि खेहड़ मोहल्ला निवासी अमन कुमार उर्फ मंगा हेरोइन तस्करी का काम करता है। पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर रेड की तो भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए साथ ही 15 ग्राम हेरोइन भी मिली। नकली नोटों की संख्या की गिनती करने पर कुल राशि एक लाख 48 हजार रुपये निकली। इनमें से 190 नोट 500 – 500 के थे और 264 नोट 200- 200 रुपये के नकली नोट के मिले।

इसके पश्चात पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया। उसने जो खुलासा किया उससे सिरसा पुलिस हैरान रह गई, पता चला कि सिरसा में नकली नोटों का चलन बढ़ गया है, नशे कारोबार के अलावा बाजार में भी यह नकली नोट चलाए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि इस पूरे नेटवर्क का पदार्फाश किया जा सके।

