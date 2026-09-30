Haryana News: रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के सामने वकील की गोली लगने से मौत ! परिवार ने जताई हत्या की आशंका

Rohtak Crime News: रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के सामने स्कॉर्पियो में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई है, जो जिला कोर्ट में वकालत करते थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Rohtak Shooting Case: हरियाणा के रोहतक में बुधवार को कांग्रेस कार्यालय के सामने उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा हुआ था। घटना सिविल लाइन थाना और महिला थाना के ठीक सामने बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। प्रदीप जिला कोर्ट में वकालत करते थे।

स्कॉर्पियो में मिला शव

बताया जा रहा है कि प्रदीप स्कॉर्पियो में बैठे थे, इसी दौरान उन्हें गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल की जांच शुरू की। घटना पुलिस थानों के बेहद नजदीक होने के कारण इलाके में भीड़ जुट गई। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोली किन परिस्थितियों में चली और घटना के पीछे क्या वजह रही।

हत्या या खुद जान दी?

शुरुआती जानकारी में वकील द्वारा खुद को गोली मारने की बात कही गई थी, लेकिन घटना की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक के पिता देवेंद्र की ओर से हत्या की आशंका भी जताई गई है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

वकालत से जुड़े थे प्रदीप

परिजनों और स्थानीय स्तर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप जिला अदालत में वकालत का काम करते थे। वह जनता कॉलोनी में रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोली चलने का कारण, हथियार की स्थिति और घटना के समय वहां मौजूद लोगों समेत कई बिंदुओं की जांच की जा रही है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।