Somalia Pirate Attack: सोमालिया में हाईजैक टैंकर पर खूनी हमला, भारतीय समेत 5 नाविकों की मौत

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Amit Upadhyay
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Somalia Pirate Attack News: सोमालिया के पंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों के कब्जे से ईंधन टैंकर MT Honor 25 को छुड़ा लिया गया है। अभियान के दौरान पांच चालक दल सदस्यों की मौत हुई, जिनमें एक भारतीय नाविक भी शामिल है। पंटलैंड बलों ने 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया है।
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सोमालिया के पंटलैंड क्षेत्र में समुद्री डकैतों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया था और 5 लोगों की हत्या कर दी थी।

Somalia Pirate Attack News: सोमालिया के पंटलैंड क्षेत्र में समुद्री डकैती की एक गंभीर घटना सामने आई है। अप्रैल में समुद्री लुटेरों के कब्जे में गया ईंधन टैंकर MT Honor 25 अब पंटलैंड सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है, लेकिन इसे छुड़ाने के अभियान के बीच पांच चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक भारतीय नाविक भी शामिल है। भारतीय उच्चायोग ने इस मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि वह मृतक के परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को भारत लाने समेत हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।

नाविक की मौत पर भारत ने जताया दुख

केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार MT Honor पर सवार एक भारतीय चालक दल सदस्य की समुद्री लुटेरों के हाथों मौत हुई। उच्चायोग ने कहा कि वह मृतक के परिवार के संपर्क में है और उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी भारतीय अधिकारी सोमाली अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारतीय उच्चायोग ने यह भी बताया कि हाल में बचाए गए MT Sibu-1 और MT Eureka के भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। इन दोनों जहाजों पर 16 और चार भारतीय नाविक सवार थे।

पांच नाविकों की मौत, चार घायल

पंटलैंड प्रशासन से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक MT Honor 25 पर कुल 17 चालक दल सदस्य सवार थे। समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान के दौरान या उससे पहले पांच सदस्यों की मौत हुई। मृतकों में तीन पाकिस्तानी, एक भारतीय और म्यांमार का एक नागरिक बताया गया है। चार अन्य चालक दल सदस्य घायल हुए, जिनमें तीन पाकिस्तानी और एक भारतीय शामिल हैं। लुटेरों ने सुरक्षा बलों के अभियान शुरू करने से पहले पांच चालक दल सदस्यों की हत्या की थी। वहीं भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिक की मौत को समुद्री डकैती रोधी अभियान के दौरान लुटेरों के हाथों हुई त्रासद मौत के रूप में बताया है।

अप्रैल में हाईजैक हुआ था MT Honor 25

MT Honor को 21 अप्रैल 2026 को सोमालिया के दक्षिण-पूर्वी तट के पास समुद्री लुटेरों ने हाईजैक किया था। उस समय जहाज पर 17 चालक दल सदस्य थे, जिनमें 10 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। जहाज पंटलैंड की ओर तेल ले जा रहा था और बाद में इसे पंटलैंड के तट के पास Eyl क्षेत्र में लंगर डाले होने की जानकारी मिली थी। पालाऊ के झंडे वाला यह टैंकर करीब 18,500 बैरल तेल लेकर जा रहा था। अपहरण के बाद कई महीनों तक समुद्री लुटेरों के कब्जे में रहा।

पंटलैंड बलों ने चलाया अभियान

पंटलैंड मैरीटाइम पुलिस फोर्स ने बंदर बेयला जिले के धारिन-बार क्षेत्र के पास अभियान चलाकर टैंकर को अपने नियंत्रण में लिया। अभियान के बाद जहाज सुरक्षित है और पंटलैंड सरकार के नियंत्रण में है। अभियान में 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी बताई गई है। अभियान का उद्देश्य कई महीनों से समुद्री लुटेरों के कब्जे में रहे टैंकर को मुक्त कराना और उसके चालक दल को सुरक्षित निकालना था। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि वह सोमालिया के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।