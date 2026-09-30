Shubman Gill Double Century: शुभमन गिल ने वनडे में ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, तोड़ डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहाड़ जैसे लक्ष्य को बनाया बौना

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए डबल सेंचुरी ठोक दिया. उन्होंने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जमा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. टीम को जीत दिलाकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारी खेल डाली. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए डबल सेंचुरी ठोक दिया. उन्होंने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जमा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. 43.3 ओवर में भारत ने जीत का लक्ष्य हासिल किया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई.

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में महज 117 गेंद में 200 रन पूरे किए. उनकी ऐतिहासिक पारी में 24 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. भारतीय कप्तान ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली. उनकी इस विस्फोटक पारी ने गुवाहाटी के मैदान पर मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया.



वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने तूफानी डबल सेंचुरी जमाकर अपने ही साथी बल्लेबाज रहे ईशान किशन को पीछे छोड़ा. इस मैच में वनडे के सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड जरूर टूटा लेकिन अब भी यह भारत के नाम ही है. ईशान किशन ने इसे दिसंबर 2022 में बनाया था. उन्होंने 126 बॉल पर डबल सेंचुरी ठोकी थी. शुभमन ने महज 117 बॉल पर इसे बनाकर तोड़ डाला.

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पहाड़ जैसा लक्ष्य आसानी से हासिल

भारतीय टीम के सामने 406 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था जिसे टीम इंडिया ने महज 43.3 ओवर में हासिल कर जीत दर्ज की. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस धमाकेदार ऐतिहासिक जीत में कप्तान के गिल के नाबाद 223 रन शामिल थे. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 101 रन की बेमिसाल पारी खेल डाली. भारतीय टीम ने 400 रन से ऊपर के लक्ष्य का पीछा करते हुए हासिल करने वाली दूसरी टीम बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया. 2006 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 434 रन के लक्ष्य को हासिल किया था.