India First Hydrogen Train: चलती-फिरती पावरहाउस है ये ट्रेन, हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारत की सबसे खास रेल

India First Hydrogen Train: भारत 17 जुलाई को अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला है, जो सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा मील का पत्थर होगा।

India First Hydrogen Train: भारत अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लॉन्च के साथ रेलवे इनोवेशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को इसके ऑफिशियल उद्घाटन से पहले सोशल मीडिया पर इको-फ्रेंडली ट्रेन की पहली तस्वीरें जारी की हैं। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच शुरू होगी जो साफ और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर तस्वीरें शेयर करते हुए PM मोदी ने लिखा, “भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से सर्विस शुरू करने के लिए तैयार है।” इस घोषणा से बहुत उत्साह पैदा हुआ है क्योंकि देश अगली पीढ़ी की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाने के करीब पहुंच रहा है।

हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी ‘हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज’ पहल का हिस्सा है जिसका मकसद हेरिटेज और ग्रामीण रूट पर डीजल से चलने वाली ट्रेनों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों से बदलना है। इस मिशन के हिस्से के तौर पर भारतीय रेलवे आने वाले सालों में 35 और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या खास बनाता है?

नई बनी ट्रेन 10 कोच वाली हाइड्रोजन DEMU (डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) है जिसे 682 यात्रियों को बैठाने और कुल 2,600 यात्रियों के बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेस्टिंग के दौरान ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड 75 km/h पर सीमित कर दी गई है क्योंकि यह एक ध्यान से मॉनिटर किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्विस शुरू कर रही है।

हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है?

आम डीज़ल ट्रेनों के उलट, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ज़रिए ऑनबोर्ड बिजली बनाती हैं। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन आस-पास की हवा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करता है जिससे ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए बिजली बनती है।

सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस प्रोसेस से सिर्फ़ पानी की भाप और गर्मी निकलती है जिससे कोई नुकसानदायक एग्जॉस्ट नहीं निकलता। यह हाइड्रोजन ट्रेनों को आज मौजूद रेल ट्रांसपोर्ट के सबसे साफ़ तरीकों में से एक बनाता है।

ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बड़ा बढ़ावा

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भारत के रेलवे नेटवर्क में कार्बन एमिशन को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं खासकर उन रूट्स पर जहां ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनें लगाना टेक्निकली मुश्किल या फाइनेंशियली मुमकिन नहीं है।

ये ट्रेनें डीज़ल ट्रेनों की तरह ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हुए इलेक्ट्रिक रेल के एनवायरनमेंटल फायदे देती हैं क्योंकि इन्हें बिना किसी बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के कुछ ही मिनटों में रीफ्यूल किया जा सकता है। अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लॉन्च के साथ, भारत एक साफ, ज़्यादा सस्टेनेबल रेलवे नेटवर्क बनाने और ग्रीन मोबिलिटी के लिए अपने कमिटमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।