India Vs England 2nd ODI LIVE Streaming: दूसरा वनडे 3.30 बजे नहीं होगा शुरू, क्या लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी हुआ चेंज

India Vs England 2nd ODI LIVE Streaming: इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम खेला जाना है. पहला मैच 3.30 बजे शुरू हुआ था जबकि आज का मैच शाम 5.30 बजे से खेल जाना है. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रींमिंग जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

नई दिल्ली. इंग्लैंड में लगातार 4 हार झेलकर टी20 सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने वनडे में जीत के साथ शुरुआत की. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (16 जुलाई) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. पहले मुकाबले में छह विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. पहला मैच जहां शाम 3.30 बजे से शुरू हुआ था वहीं आज का ये मैच 5.30 बजे से खेल जाएगा.

शुभमन गिल की फिटनेस बनी चिंता

पहले वनडे में कप्तान शुभमन गिल 80 रन की पारी खेलने के बाद रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे. अब उनके दूसरे मैच में खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. टीम को उम्मीद है कि यह केवल ऐंठन (क्रैम्प्स) हो और कोई गंभीर चोट नहीं है. गौरतलब है कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान भी गिल फिटनेस समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे. इसके बाद पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे.

Hello, Cardiff 👋#TeamIndia touches down for the 2️⃣nd ODI as we look to seal the series 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/pJ9uoOdvOP — BCCI (@BCCI) July 16, 2026

रोहित- विराट से बड़ी पारी की उम्मीद

भारतीय टीम के दो पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पूरी दुनिया की नजर है. यह बात सबको पता है कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दोनों का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होने वाला है. ऐसे में पहले मैच में जब रोहित और विराट फ्लॉप हुए तो फैंस का दिल टूट गया. रोहित 11 जबकि विराट कोहली ने सिर्फ 5 रन बनाए थे. दोनों से दूसरे मैच में बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

कब खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई, गुरुवार को खेला जाना है.

कहां खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ में खेला जाना है.

कितने बजे से शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच शाम 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.