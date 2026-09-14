Panchkula Accident: टाबर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, महिला समेत 3 की मौत; दो गंभीर

Panchkula Accident: रायपुररानी के टाबर गांव के पास रविवार देर रात ट्रक और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग गंभीर घायल हुए.

Panchkula Accident: रायपुररानी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. टाबर गांव के पास स्विफ्ट कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि कार में सवार सभी पांच लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए.

आधी रात के करीब हुआ भीषण हादसा

जानकारी के अनुसार, पांच लोग स्विफ्ट कार में सवार होकर पंचकूला की ओर से आ रहे थे. आधी रात के आसपास टाबर गांव के पास पहुंचते ही उनकी कार की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने दो पुरुषों और एक महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच-32, चंडीगढ़ रेफर किया गया.

मृतकों में शहजादपुर की दिव्या भी शामिल

मौली पुलिस चौकी प्रभारी रामकरण ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों में शहजादपुर, अंबाला निवासी दिव्या भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, डेराबस्सी निवासी ऋषि और पुष्कर, शहजादपुर निवासी दिव्या तथा पंचकूला सेक्टर-19 निवासी निहाल और संजय अभयपुर स्विफ्ट कार में सवार थे. पुष्कर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों की स्थिति के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. हादसा किस कारण हुआ और टक्कर के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, इसकी पड़ताल की जा रही है.1 देर रात हुई इस दुर्घटना के बाद टाबर क्षेत्र में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.