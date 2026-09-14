Solar Panels Yearly Expense: सोलर पैनल लगवाने से पहले जान लें ये खर्च, वरना बाद में पड़ेगा पछताना!

Solar Panels Yearly Expense: सोलर पैनल लगवाने के बाद आने वाला असली खर्च क्या है? सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं, रखरखाव पर भी देना पड़ सकता है पैसा. जानिए सालाना खर्च का पूरा हिसाब.

Solar Panels Yearly Expense: आज के समय में बिजली का खर्च कम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों और दुकानों पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, केवल सोलर सिस्टम लगवा लेना ही पर्याप्त नहीं है. उसकी नियमित साफ-सफाई और समय-समय पर जांच भी जरूरी है. सही रखरखाव नहीं होने पर सोलर पैनल की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उनकी उम्र भी कम हो सकती है.

कई लोगों को लगता है कि सोलर पैनल की देखभाल पर हर साल भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन वास्तविकता में सामान्य रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होता है.

1 किलोवाट सोलर सिस्टम का सालाना खर्च

जानकारी के अनुसार, 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की सालाना मेंटेनेंस लागत करीब 1,000 से 3,000 रुपये तक हो सकती है. इसमें पैनल की सफाई, सिस्टम की जांच और जरूरत के मुताबिक सामान्य सर्विसिंग जैसी सेवाएं शामिल होती हैं. नियमित जांच से छोटी तकनीकी समस्या समय रहते पकड़ में आ सकती है.

पैनल की सफाई पर कितना खर्च?

सोलर पैनल पर लगातार धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी जमा होने से सूर्य की रोशनी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में समय-समय पर पैनल की सफाई बेहद जरूरी है. एक बार सफाई कराने पर सामान्यतः करीब 500 से 1,500 रुपये तक खर्च हो सकता है.

साल में कितनी बार कराएं सफाई?

आमतौर पर सोलर पैनल की सफाई साल में 2 से 4 बार कराने की सलाह दी जाती है. सफाई के दौरान पैनल को नुकसान से बचाना भी जरूरी है. माइक्रोक्रैक जैसी समस्या से बचने के लिए टेलीस्कोपिक वॉटर ब्रश का इस्तेमाल करने वाले प्रशिक्षित प्रोफेशनल से सफाई करवाना बेहतर विकल्प माना जाता है.

सिस्टम की क्षमता के हिसाब से खर्च

अगर आप हर बार अलग से सर्विस नहीं कराना चाहते हैं, तो कंपनी या वेंडर से Annual Maintenance Contract (AMC) लिया जा सकता है. 2 से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए AMC की सालाना लागत लगभग 2,000 से 8,000 रुपये हो सकती है. हालांकि, वास्तविक खर्च सिस्टम की क्षमता और सर्विस के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.