राजस्थान निकाय चुनाव: बारां में AAP ने चलाई झाड़ू, भाजपा के दिग्गज चित्त, कांग्रेस का भी बुरा हाल

बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी (AAP) ने पूर्ण बहुमत हासिल कर तमाम प्रमुख दलों की उम्मीदों को झटका दिया. वहीं बात टिब्बी नगर पालिका की करें तो यहां कोई भी दल बहुमत नहीं कर पाई. निर्दलीय पार्षद सबसे बड़े गुट के रूप में उभरे हैं.

नई दिल्ली. वसुंधरा राजे के गढ़ में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान के निकाय चुनाव जो नतीजे आए हैं वो बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं. बारां और टिब्बी से दो अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर सामने आई है. बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी (AAP) ने पूर्ण बहुमत हासिल कर तमाम प्रमुख दलों की उम्मीदों को झटका दिया. वहीं बात टिब्बी नगर पालिका की करें तो यहां कोई भी दल बहुमत नहीं कर पाई. निर्दलीय पार्षद सबसे बड़े गुट के रूप में उभरे हैं.

बारां में AAP को स्पष्ट बहुमत

राजस्थान के निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बारां नगर परिषद की हो रही है. यहां के कुल 60 वार्डों के चुनाव के नतीजे ने जनता की पसंद को सबके सामने रख दिया. जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने 32 वार्डों में जीत दर्ज की. बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 31 सीट पर जीत की जरूरत थी. बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार करते ही AAP के लिए नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाने का रास्ता साफ हो गया है. अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की तो कांग्रेस ने 17 वार्डों पर जीत का परचम लहराया. भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा निराश करने वाला रहा. पार्टी को सिर्फ 9 वार्डों में जीत मिली. वहीं 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी

बारां नगर परिषद के नतीजे:

AAP – 32 वार्ड

कांग्रेस – 17 वार्ड

भाजपा – 9 वार्ड

निर्दलीय – 2 वार्ड