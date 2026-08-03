Haryana Weather Update : हरियाणा में आज से आठ अगस्त तक बारिश का अनुमान, जानिए अपने जिले का हाल

वर्तमान में मानसून टर्फ दक्षिण की ओर राजस्थान के आसपास बनी होने के चलते लगा मानसून ब्रेक

Haryana Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए संभावित मौसम अनुमान के बावजूद हरियाणा में बारिश नहीं हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताते हुए मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि वर्तमान में मानसून टर्फ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर राजस्थान के आसपास बनी हुई है, जिससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आया डिप्रेशन गुजरात की ओर बढ़ने के बाद कमजोर पड़ रहा है, इसलिए प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां भी सीमित हो गई है।

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम

तीन अगस्त से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने और उत्तरी राजस्थान व दक्षिणी पंजाब के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मानसून टर्फ दोबारा हरियाणा की ओर बढ़ेगी। तीन से आठ अगस्त के बीच प्रदेश, एनसीआर और दिल्ली में हल्की से मध्यम तथा कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है।

अल-नीनो कर रहा मानसून को कमजोर

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण अल-नीनो की स्थिति मजबूत हो रही है। इसके चलते अगस्त और सितंबर में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। देशभर में मानसून की दूसरी छमाही में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 94 प्रतिशत से कम वर्षा होने का अनुमान है।

साथ ही अगस्त में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हरियाणा के पश्चिमी जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणाली का असर मुख्य रूप से हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों तक ही सीमित रहा, जबकि पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी बनी हुई है।

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