Brij Bhushan Singh News: बृजभूषण सिंह महिला पहलवानों के शोषण केस में बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

Brij Bhushan Singh Wrestlers Case News: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया था। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था और खेल संगठनों में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे।
क्या था बृजभूषण का पूरा मामला?
बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों के बाद साल 2023 में कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी शिकायतों को सार्वजनिक रूप से सामने रखा और खेल प्रशासन में जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना रहा।
कोर्ट में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया
बृजभूषण सिंह के मामले में अदालत में लंबे समय तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि बृजभूषण सिंह की ओर से सभी आरोपों को खारिज किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहियों और पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर दिया गया, जिसके बाद बृजभूषण सिंह को इस मामले में राहत मिली। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होने की संभावना है।
राजनीतिक बयानबाजी का भी रहा दौर
इस मामले ने शुरुआत से ही राजनीतिक रंग भी लिया था। विपक्षी दलों ने खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे, जबकि बृजभूषण सिंह और उनके समर्थक लगातार आरोपों को गलत बताते रहे। अब अदालत के फैसले के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस फिर तेज हो सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले से जुड़े आगे के कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रहेगी। अदालत के निर्णय के बाद बृजभूषण सिंह के समर्थकों ने इसे राहत के रूप में देखा है, जबकि पीड़ित महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं।