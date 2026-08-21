Haryana News: युवक का किया अपहरण, फिर पिटाई का बनाया वीडियो, ASI के बेटे की खुलेआम गुंडागर्दी !

Haryana Crime News: हरियाणा के नारनौल में ‘मैं गुंडा हूं’ गाने के साथ एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित युवक ने SP से शिकायत कर आरोप लगाया है कि उसे किडनैप किया गया और फिर मारपीट कर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। पिटाई और किडनैपिंग के आरोप ASI के बेटे पर लगे हैं।

Haryana Crime News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक युवक दूसरे युवक के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में ‘मैं गुंडा हूं’ गाना बज रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। उसका आरोप है कि उसे पहले किडनैप किया गया और फिर मारपीट कर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मामले में जिस युवक पर आरोप लगाए गए हैं, वह एक ASI का बेटा है। हालांकि ASI का कहना है कि वह वीडियो पुराना है और तब इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया था।

क्या है पूरा मामला?

नारनौल के एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन अपने साथ ले जाया गया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो में आरोपी युवक पीड़ित के साथ मारपीट करता दिखाई देता है। वीडियो में ‘मैं गुंडा हूं’ गाना भी सुनाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। आरोप ASI के बेटे पर लगे हैं। वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन आरोपी ASI के बेटे ने उसे दोबारा सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह मामला फिर से गरमा गया।

SP से की गई शिकायत

पीड़ित युवक ने मामले को लेकर नारनौल के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसे किडनैप करने के बाद पीटा गया और वीडियो बनाया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट करने वाला युवक पुलिस में तैनात एक ASI का बेटा है। इसी वजह से मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। SP ने भी जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है।

आरोपी के पिता क्या बोले?

आरोपी युवक के ASI पिता का कहना है कि यह घटना करीब 2 साल पुरानी है। तब इस मामले को दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था, लेकिन अब गलती से उनके बेटे ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि दोबारा वीडियो वायरल करने से उसकी बदनामी हो रही है और उसके परिजन घबरा गए हैं। इसके अलावा आरोपी युवक ने पीड़ित को दोबारा धमकाया है और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है।