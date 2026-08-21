Punjab Bandh Today: पंजाब बंद के बीच पटियाला में भारी पुलिस बल तैनात, पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ाई गई

Punjab Bandh News: Punjab Bandh Today: बंदी सिखों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग को लेकर बुलाए गए पंजाब बंद के बीच पटियाला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खंडा चौक समेत संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

Punjab Bandh Latest Update: बंदी सिखों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा को पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पंजाब बंद का असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा और इससे जुड़े सिख संगठनों ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया है। बंद को SGPC समेत कई संगठनों का समर्थन मिला है। बंद के दौरान बाजार, परिवहन और दूसरी सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी को जबरदस्ती रोकने की अनुमति नहीं होगी। पटियाला समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

पटियाला में भारी पुलिस बल तैनात

पंजाब बंद को देखते हुए पटियाला के खंडा चौक पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारी और जवान लगातार इलाके में निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर नाकाबंदी और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पटियाला सिटी के SP मोहित अग्रवाल के मुताबिक पुलिस ने बंद का आह्वान करने वाले संगठनों से पहले ही बातचीत की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए संगठनों से सहयोग मांगा गया है।

किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जाएगा

SP मोहित अग्रवाल ने कहा कि बंद स्वैच्छिक है। अगर कोई दुकानदार, कारोबारी या आम व्यक्ति अपना काम जारी रखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से किसी पर बंद में शामिल होने का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या किसी व्यक्ति को जबरन रोकने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का फोकस इस बात पर है कि बंद के दौरान आम लोगों को परेशानी कम से कम हो और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

बंद को देखते हुए पुलिस की तैयारी

पटियाला पुलिस ने बताया कि आज कई परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल, नौकरी, कारोबार और दूसरे जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कहा है कि जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। परिवहन व्यवस्था को लेकर भी संबंधित संगठनों से बातचीत की गई है। इसका मतलब यह है कि बंद का आह्वान होने के बावजूद हर सड़क या हर इलाके में आवाजाही पूरी तरह बंद होने की स्थिति जरूरी नहीं है।

पटियाला में शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी

सिख संगठनों की ओर से पटियाला में शांतिपूर्ण धरना और मार्च निकालने की बात कही गई है। संगठनों के कार्यकर्ता बाजारों और आम लोगों के बीच जाकर बंद के समर्थन की अपील कर सकते हैं। पुलिस ने आयोजकों से अपील की है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसे रोकना आयोजकों की भी जिम्मेदारी होगी।

पूरे पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा

पटियाला के अलावा पंजाब के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन विशेष सतर्क है। उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। चंडीगढ़ में हुए उस घटनाक्रम के बाद कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैयार रखा है।