Haryana Weather : हरियाणा में लौट आया मानसून, आज इन जिलों में होगी भारी बारिश

हरियाणा में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह एक्टिव होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 20 से लेकर 22 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज के लिए भी तीन जिलों में तेज जबकि 12 जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।

आने वाले दिनों में भी प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, खरीफ की फसलों के लिए बहुत जरूरी है अच्छी बारिश

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में पिछले कई दिनों से बारिश पर ब्रेक लगी हुई थी। इसके पीछे मुख्य कारण था मानसून का कमजोर पड़ना। हालांकि अब भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो जानकारी साझा की है वह प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर से गति पकड़ते हुए पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है।

इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में पूरे उत्तर भारत सहित हरियाणा में भी अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो इससे प्रदेशवासियों को तो गर्मी से राहत मिलेगी ही। इसके साथ ही खरीफ की फसलों विशेषकर धान के लिए यह बारिश बहुत फायदेमंद रहेगी।

शनिवार को भी छिटपुट बारिश हुई

शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में छिटपुट बारिश का दौर चला। इसके साथ ही पूर्व की दिशा से चली तेज और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वहीं आज यानी 19 जुलाई से मौसम में बदलाव के साथ वर्षा होने की संभावनाएं है।

आज तीन जिलों में भारी, 12 में हल्की बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों ने शनिवार को भी उत्तरी हरियाणा के जिलों में वर्षा का अलर्ट जारी किया था। मौसम विज्ञानियों ने 19 जुलाई के बाद वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसमें तीन जिलों में तेज वर्षा तो 12 जिलों में हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद लगातार तेज वर्षा का आरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के जिला अंबाला, यमुनानगर व करनाल में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत व जींद में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

22 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार

हरियाणा में मानसून 20 जुलाई को पूरी तरह हरियाणा में सक्रिय दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार, 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मानसून पूरे पीक पर रहेगा। 20 और 21 जुलाई को उत्तरी और पूर्वी हरियाणा के जिलों यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

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