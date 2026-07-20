Haryana Weather : हरियाणा में तीन दिन खूब बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी और उमस से राहत

भारतीय मौसम विभाग की शाखा चंडीगढ़ ने हरियाणा के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इस मानसून सीजन में अभी तक बारिश की कमी से जूझ रहे प्रदेश के लिए अगले तीन दिन बहुत अहम है। मौसम विभाग के अनुसार इन तीन दिन में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

22 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के लिए वर्तमान मानसून सीजन अभी तक अच्छा नहीं गया है। प्रदेश में एक साथ एक भी बरसात अभी नहीं हुई है जबकि छिटपुट बारिश कई बार हो चुकी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिन के लिए मौसम का जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार प्रदेश में जल्द हालात बदलने वाले हैं।

आईएमडी की चंडीगढ़ शाखा के अनुसार प्रदेश में आज से लेकर आनी वाली 22 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो इससे न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि खरीफ की फसलों के लिए भी यह विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

रविवार को सामान्य ये 2.1 डिग्री ज्यादा रहा तापमान

आईएमडी चंडीगढ़ ने 20 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।

रविवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रोहतक सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो जाएगा।

आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई के लिए पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में भी भारी बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

21 और 22 जुलाई को इस तरह रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और झज्जर में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

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