Ramayana Movie: ‘रामायण’ के जटायु का चेहरा आया सामने! बिग बी नहीं, ये दिग्गज बनेगा ‘रावण’ के काल का साया

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की मेगा-बजट रामायण को उसका जटायु मिल गया है। पहले अमिताभ बच्चन के इस आइकॉनिक कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देने के अंदाज़े के उलट, अब कहा जा रहा है कि जाने-माने एक्टर अनुपम खेर इस रोल से जुड़े हैं।

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की बड़ी पौराणिक कहानी रामायण थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही खूब चर्चा में है। स्टार कास्ट और बड़े सिनेमाई विज़न के साथ, यह फिल्म आने वाली सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। हालांकि कई बड़े किरदार निभाने वाले एक्टर्स का नाम पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन कुछ ज़रूरी रोल्स को लेकर अभी भी उत्सुकता बनी हुई है।

अब, नई रिपोर्ट्स ने जटायु के किरदार को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है, यह वह मशहूर पक्षी है जो सीता को बचाने की कोशिश करते हुए हिम्मत से रावण का सामना करता है। पहले अटकलें थीं कि अमिताभ बच्चन इस रोल से जुड़ेंगे, लेकिन नई खबर यह है कि कोई दूसरा पुराना बॉलीवुड एक्टर इस मशहूर किरदार को जीवंत कर सकता है।

खबर है कि अनुपम खेर जटायु की आवाज़ बनेंगे

काफी समय से, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन रामायण में जटायु को अपनी दमदार आवाज़ दे सकते हैं। हालांकि, अब नई रिपोर्ट्स में कुछ और ही दावा किया गया है।

वायरल कॉमिक बुक का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुराने एक्टर अनुपम खेर के जटायु को अपनी आवाज़ देने की उम्मीद है। अगर रिपोर्ट्स सच होती हैं, तो उनकी दमदार आवाज़ एपिक के सबसे यादगार किरदारों में से एक में इमोशनल गहराई और इंटेंसिटी जोड़ सकती है। हालांकि, अनुपम खेर के शामिल होने के बारे में मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन का अभी इंतज़ार है।

जटायु बनाम रावण रामायण के सबसे पावरफुल सीक्वेंस में से एक हो सकता है

जटायु से जुड़े सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक बेशक रावण के साथ उसका ज़बरदस्त टकराव होगा, जिसे यश ने निभाया है।

एपिक में, जटायु रावण द्वारा सीता को किडनैप करने के बाद बहादुरी से उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अपने दुश्मन की ज़बरदस्त ताकत को जानने के बावजूद, जटायु सरेंडर करने से मना कर देता है और बिना डरे लड़ता है।

डायरेक्टर नितेश तिवारी ने भी रावण-जटायु टकराव के स्केल और इमोशनल असर के बारे में बताया है। एक इवेंट में इस सीक्वेंस के बारे में बात करते हुए, फिल्ममेकर ने इशारा किया कि ऑडियंस समझ जाएगी कि यह लड़ाई कितनी ड्रामैटिक और पावरफुल है, जब वे इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे। यश के रावण और जटायु के कहानी में एक अहम इमोशनल रोल निभाने के साथ, यह सीन फिल्म के सबसे शानदार पलों में से एक बन सकता है।

रामायण थिएटर में कब आएगी?

यश के साथ नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई, रामायण को दो पार्ट की एक बड़ी सिनेमैटिक फिल्म के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बड़े प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये है, जो इसे अब तक के सबसे बड़े इंडियन फिल्म प्रोडक्शन में से एक बनाता है।

पहला पार्ट दिवाली के आसपास आने वाला है, जबकि दूसरा चैप्टर अगले साल दिवाली के आसपास आने की उम्मीद है। इसके बड़े स्केल, एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट्स और बड़े स्टार्स के ग्रुप के साथ, रामायण को लेकर उम्मीदें पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं।

स्टार-स्टडेड कास्ट रामायण को ज़िंदा करती है

रणबीर कपूर इस एपिक में भगवान राम के रोल में हैं, जबकि साई पल्लवी सीता का रोल कर रही हैं। यश रावण का दमदार रोल निभा रहे हैं, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं और सनी देओल कथित तौर पर हनुमान के आइकॉनिक कैरेक्टर में दिखेंगे।

खबर है कि इस बड़े कलाकारों की टीम में दशरथ के रोल में अरुण गोविल, कैकेयी के रोल में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह, मंदोदरी के रोल में काजल अग्रवाल, कैकसी के रोल में शोभना, इंद्र देव के रोल में कुणाल कपूर, मंथरा के रोल में शीबा चड्ढा और कौशल्या के रोल में इंदिरा कृष्णन भी होंगी। खबर है कि विवेक ओबेरॉय भी इस प्रोजेक्ट से विद्युतजिव्हा के रोल में जुड़े हैं।

इतनी बड़ी कास्ट और कई मशहूर किरदारों के पूरी तरह सामने नहीं आने के बावजूद, रामायण के लिए लोगों का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। और अगर अनुपम खेर के जटायु को अपनी आवाज़ देने की खबरें पक्की हो जाती हैं, तो यश के रावण के खिलाफ इस मशहूर किरदार की इमोशनल लड़ाई फिल्म की सबसे बड़ी सिनेमैटिक हाइलाइट्स में से एक बन सकती है।