Himachal Weather : हिमाचल में आक्रामक दौर में मानसून, इन जिलों के लिए अगले 48 घंटे भारी

हिमाचल प्रदेश में आज से अगले तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग की शिमला शाखा द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना के चलते लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

भारतीय मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश की दी चेतावनी, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट

Himachal Weather (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने सबसे आक्रामक दौर में पहुंच चुका है। प्रदेश में जहां रविवार से ही बारिश का दौर जारी है। वहीं कई जगह भूस्खलन की भी खबरें हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल में मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया है वह सच में डराने वाला है। आईएमडी की शाखा शिमला द्वारा जारी किए गए मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटे काफी ज्यादा भारी रहने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के साथ ही बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो सकती हैं।

इस तरह रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

आज (सोमवार, 20 जुलाई) और कल मंगलवार, 21 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार 20 और मंगलवार 21 जुलाई को हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इन दो दिनों के लिए चार जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 23 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदी-नालों के उफान पर होने के कारण खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इन दिनों बेहद सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर एक पल तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

भारी बारिश का आॅरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में भारी से अति भारी बारिश का आॅरेज अलर्ट जारी है।

वहीं, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। 25 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में स्कूल, कॉलेज बंद

हिमाचल में भारी बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।