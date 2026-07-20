ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। अमेरिका ने जहां ईरान के दारखोविन परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइलों से कहर बरपाया।

Iran strikes on kuwait, jordan & Bahrin : मध्यपूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। अमेरिका ने जहां ईरान के दारखोविन परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइलों से कहर बरपाया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद, जॉर्डन में ईरान के हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिक के जिम्मेदार आईआरजीसी बलों को दंड देना है।

तीनों देशों पर सिलसिलेवार हमले

खबरों के मुताबिक, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर रविवार को सिलसिलेवार हमले हुए। वहीं, कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने उनके बिजली और पानी के संयंत्रों को निशाना बनाकर हमले किए गए।

अमेरिकी सैनिकों को बनाया निशाना

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि उसने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर “जबरदस्त हमले” किए। वहीं, ईरानी सेना ने बताया कि उसने कैंप अल-अदिरी में अमेरिकी गोला-बारूद डिपो और अली अल-सलेम एयरबेस पर एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।

बहरीन, जॉर्डन में बजे सायरन

कुवैत की सेना ने ईरानी हमलों का मुकाबला करने की जानकारी दी और बताया कि एक दूसरे पानी और बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। साथ ही बहरीन और जॉर्डन में भी सायरन बजे। बाद में बहरीन ने कहा कि उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया और जॉर्डन ने बताया कि उसने ईरान की चार में से तीन मिसाइलों को मार गिराया।

युद्धविराम के हमले हुए शुरू

इस महीने की शुरुआत में हमला शुरू होने के बाद ईरान ने अमेरिकी सेना की तैनाती वाले इन तीनों देशों को निशाना बनाया है। तेहरान और वाशिंगटन के बीच पिछले महीने किए गए युद्धविराम समझौते के नाकाम होने के बाद इस महीने हमले फिर से शुरू हो गए।

दारखोविन परमाणु संयंत्र पर निशाना

ईरान ने रविवार पूरी रात ईरान के दारखोविन परमाणु संयंत्र पर जबरदस्त हमले किए। वाशिंगटन ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य आईआरजीसी बलों को दंडित करना है, क्योंकि उनके जॉर्डन में किए गए उनके हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है।