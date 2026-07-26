Haryana Weather : हरियाणा में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, जाने किन जिलों के लिए अलर्ट हुआ जारी

हरियाणा के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा द्वारा ताजा बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में 28 से लेकर 30 जुलाई तक भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए जारी की विशेष एडवाइजरी

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में मानसून एक्टिव होने के साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा के अनुसार प्रदेश में कल यानी 27 जुलाई से मौसम एक बार फिर से बदलेगा। इसके बाद 28 से लेकर 30 जुलाई तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी टर्फ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है। दक्षिण-पूर्व राजस्थान पर सक्रिय लो-प्रेशर एरिया से जम्मू तक ट्रफ बनने के कारण हरियाणा में लगातार नमी पहुंच रही है। इसी सिस्टम के प्रभाव से 28 से 30 जुलाई के बीच उत्तर, पूर्व और दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

खेतों से अतिरिक्त पानी निकालते रहें किसान

कृषि मौसम केंद्र ने किसानों को मौसम को देखते हुए खेती-बाड़ी के कार्य करने की सलाह दी है। कपास की फसल वाले खेतों से अतिरिक्त पानी तुरंत निकालने और जलभराव से बचने की अपील की गई है। धान की रोपाई जारी रखने की सलाह दी गई है, लेकिन गहरी रोपाई से बचने को कहा गया है। सब्जियों और बागवानी फसलों में अगले तीन दिनों तक सिंचाई टालने की सलाह दी गई है। अधिक नमी के कारण चूसक कीट बढ़ने की आशंका जताई गई है, इसलिए नियमित निगरानी करने को कहा गया है। पशुपालकों को भी पशुओं के लिए स्वच्छ पानी, हरा चारा और हवादार स्थान सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

हल्की बारिश और बादल छाने से तापमान में गिरावट

बारिश और बादलों के असर से प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान अंबाला में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार में 32.8, करनाल में 33.2, रोहतक में 32.2 और गुरुग्राम में 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहा और सबसे कम तापमान नारनौल में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बादल और नमी के कारण रात के समय उमस बनी रह सकती है, जबकि अगले सप्ताह बारिश का असर तापमान में और गिरावट ला सकता है।

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