Kargil Vijay Diwas 2026: देश मना रहा कारगिल विजय दिवस, भारतीय सेना ने दुश्मनों को चटाई थी धूल, पढ़ें कारगिल वॉर की पूरी कहानी

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Amit Upadhyay
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Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिन है, जो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में मनाया जाता है। यह दिवस सैनिकों के बलिदान, देशभक्ति और सेना की वीरता का प्रतीक है।
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हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

Kargil Vijay Diwas History: देश में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के उन वीर जवानों के साहस, बलिदान और अदम्य हौसले को याद करने का अवसर है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना को पराजित कर देश की सीमाओं की रक्षा की थी। कारगिल विजय दिवस पर देश अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके बलिदान को याद कर रहा है। यह दिवस केवल एक सैन्य जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता, देशभक्ति और कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य निभाने की भावना को दर्शाता है।

कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी?

कारगिल युद्ध साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सर्दियों के दौरान पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर कई महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इन क्षेत्रों की ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी। मई 1999 में भारतीय सेना को घुसपैठ की जानकारी मिली। इसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस अभियान में भारतीय सैनिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में ऊंची पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ी और सभी चोटियों को दोबारा फतह कर लिया।

26 जुलाई को क्यों मनाते हैं विजय दिवस?

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कई महीनों तक युद्ध किया। अंत में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। इसी दिन भारत ने कारगिल की अधिकांश चोटियों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम से सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान में थल सेना के साथ भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत दुश्मन के ठिकानों पर कार्रवाई की। भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और अन्य रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ऊंचाई, मौसम और दुश्मन की मजबूत स्थिति के बावजूद भारतीय सेना ने अपने अभियान को सफल बनाया।

कारगिल युद्ध के वीर योद्धाओं के नाम

कारगिल युद्ध में कई भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। इस युद्ध में अनेक जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध में भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए और बड़ी संख्या में जवान घायल हुए। कारगिल युद्ध के कुछ प्रमुख नायकों के नाम कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन एन केंगुरुसे, नायक दिगेंद्र कुमार हैं। इसके अलावा भी भारतीय सेना और एयरफोर्स के सैकड़ों जवानों ने इस युद्ध में दुश्मन सेना को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई।

कारगिल विजय दिवस का महत्व

कारगिल विजय दिवस कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। यह युवाओं को देश सेवा और जिम्मेदारी की प्रेरणा देता है। यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा के लिए सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। देशभर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सेना के स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं और शहीद सैनिकों को सम्मान दिया जाता है। दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल सहित कई सैन्य स्मारकों पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सेना और सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाता है।