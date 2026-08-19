Haryana News: नूंह में 2.50 लाख रुपये लेकर पॉक्सो केस का सैंपल बदल रहा था डॉक्टर ! ACB ने रंगेहाथ दबोचा

Nuh POCSO Case News: नूंह में POCSO मामले की मेडिकल जांच को प्रभावित करने के लिए एक डॉक्टर और कुछ हेल्थ वर्कर्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मेडिकल सैंपल बदलने और आरोपी के पक्ष में मेडिकल-लीगल राय दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपये में डील की थी।

Nuh Bribery Case News: हरियाणा के नूंह जिले से रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने POCSO मामले में मेडिकल प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) ने शिकायत की जांच के बाद ट्रैप लगाकर कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के SMO डॉ. बीरपाल को भी आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नूंह के पिनंगवां थाना क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के बेटे के खिलाफ POCSO एक्ट और BNS की धारा 351(3) के तहत केस दर्ज था। इसी मामले में नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच होनी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मेडिकल जांच के दौरान PHC पिनंगवां में तैनात मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर मोनू शर्मा ने उससे संपर्क किया। आरोप है कि मोनू ने कहा कि वह मेडिकल प्रक्रिया में बदलाव करवा सकता है और पीड़िता का सैंपल बदलने के साथ ऐसी मेडिकल-लीगल राय दिलवा सकता है, जिससे शिकायतकर्ता के बेटे को फायदा हो।

पहले मांगे 15 हजार रुपये

शिकायत के मुताबिक इस काम के लिए शुरुआत में 15 हजार रुपये मांगे गए। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से कई बार संपर्क किया और केस को अपने पक्ष में कराने के नाम पर रकम मांगता रहा। बात आगे बढ़ने पर रिश्वत की मांग 3.5 लाख रुपये तक पहुंच गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच 2.5 लाख रुपये में रकम तय हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी SV&ACB को दी।

ACB ने बनाया पूरा प्लान

शिकायत मिलने के बाद SV&ACB ने आरोपों का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद ब्यूरो ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। फरीदाबाद SV&ACB की टीम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई की। जैसे ही मोनू शर्मा 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने पहुंचा, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

SMO भी हुए गिरफ्तार

मामले में PHC पिनंगवां के SMO डॉ. बिरपाल का नाम भी आरोपी के तौर पर सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि रिश्वत की मांग में उनकी क्या भूमिका थी और मेडिकल जांच या रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश में उनकी कोई भागीदारी थी या नहीं।

सैंपल बदलना क्यों है गंभीर?

POCSO मामलों में मेडिकल जांच जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा हो सकती है। मेडिकल सैंपल और उससे जुड़ी रिपोर्ट से मामले की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ऐसे में पैसे लेकर सैंपल बदलने या मेडिकल रिपोर्ट को किसी एक पक्ष के पक्ष में कराने का आरोप बेहद गंभीर है। इससे न सिर्फ जांच प्रभावित हो सकती है, बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है।