Punjab-Haryana Gold Price Today: हरियाणा-पंजाब में सोना-चांदी के दाम में बड़ा बदलाव, जानें आज का भाव

Haryana Punjab Gold-Silver Rate Today 19 August 2026: आज 19 अगस्त 2026 को हरियाणा और पंजाब में सोना खरीदने की सोच रही है तो पहले आज का दाम चेक कर लें.

Haryana Gold-Silver Price Today | Punjab Gold-Silver Price Today: अगर आप हरियाणा और पंजाब में आज यानी 19 अगस्त 2026 को सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जानना जरूरी है. दोनों राज्यों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम करीब ₹14,390 और ₹15,110 प्रति ग्राम हैं. वहीं, चांदी की कीमत पंजाब में करीब ₹2.50 लाख से ₹2.55 लाख प्रति किलो और हरियाणा में करीब ₹2.32 लाख से ₹2.50 लाख प्रति किलो के आसपास चल रही है.

पंजाब में सोने-चांदी का भाव (Punjab Gold-Silver Price Today)

पंजाब में 22 कैरेट सोना करीब ₹14,390 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना ₹15,110 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम के हिसाब से 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,43,900 और 24 कैरेट की कीमत करीब ₹1,51,100 है. चांदी की बात करें तो इसका भाव करीब ₹250 से ₹255 प्रति ग्राम यानी ₹2.50 लाख से ₹2.55 लाख प्रति किलो है.

हरियाणा में सोने-चांदी की कीमत (Haryana Gold-Silver Price Today)

हरियाणा में भी सोने के दाम पंजाब के लगभग बराबर हैं. यहां 22 कैरेट सोना ₹14,390 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना ₹15,110 प्रति ग्राम के आसपास है. वहीं, चांदी का भाव करीब ₹232 से ₹250 प्रति ग्राम यानी ₹2.32 लाख से ₹2.50 लाख प्रति किलो तक है.

शहर के हिसाब से बदल सकते हैं भाव

ध्यान रखें कि सोने और चांदी के भाव शहर, स्थानीय टैक्स, ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज और बाजार की स्थिति के अनुसार थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ज्वेलर से आज का अंतिम रेट जरूर चेक करें.