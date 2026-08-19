Himachal Lottery News: हिमाचल में 27 साल बाद लॉटरी की वापसी, दिवाली पर बंपर इनाम, ऑनलाइन भी मिलेंगे टिकट

Himachal Pradesh Lottery News: हिमाचल प्रदेश में करीब 27 साल बाद लॉटरी फिर शुरू करने की तैयारी है। सरकार इसे दिवाली पर शुरू करने की योजना बना रही है। इस बार लोगों को अधिकृत स्टॉल के साथ ऑनलाइन भी टिकट खरीदने की सुविधा मिलेगी। खास मौकों पर बंपर ड्रॉ भी आयोजित होंगे।

Himachal Pradesh Lottery 2026: हिमाचल प्रदेश में करीब 27 साल बाद लॉटरी फिर शुरू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इस योजना को दिवाली के आसपास शुरू करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इस बार लॉटरी सिर्फ कागज के टिकट और स्टॉल तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। लोग घर बैठे डिजिटल तरीके से भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि लॉटरी शुरू करने का एक बड़ा मकसद राज्य के लिए अतिरिक्त इनकम जुटाना है। अनुमान है कि इससे हर साल करीब 50 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। हालांकि लॉटरी शुरू होने से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया, नियम और अधिकृत माध्यम तय किए जाएंगे।

दिवाली से लॉटरी शुरू करने की तैयारी

सरकार की योजना है कि लॉटरी की शुरुआत दिवाली के आसपास की जाए। इसके लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया गया है। अब आगे की प्रक्रिया में टेंडर जारी किया जाना है। इसके बाद जिस एजेंसी को जिम्मेदारी मिलेगी, वह टिकट की बिक्री और ड्रॉ से जुड़ी व्यवस्था संभालेगी। इसका मतलब यह है कि दिवाली तक लॉटरी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वास्तविक शुरुआत टेंडर और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेंगे टिकट

इस बार सरकार लॉटरी की बिक्री के लिए दो तरह की व्यवस्था तैयार करने की योजना बना रही है। पहला तरीका पारंपरिक होगा, जिसमें लोग अधिकृत स्टॉल से टिकट खरीद सकेंगे। दूसरा तरीका ऑनलाइन होगा, जिसके जरिए लोग मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम से घर बैठे टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने पर लोगों को टिकट खरीदने के लिए किसी दुकान या स्टॉल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए सरकार की ओर से तय नियमों और सही प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा।

हर साल 50 करोड़ मिलने की उम्मीद

हिमाचल सरकार के सामने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चुनौती है। ऐसे में लॉटरी को अतिरिक्त राजस्व जुटाने के एक माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के अनुमान के अनुसार इससे हर साल करीब 50 करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य की विकास योजनाओं और दूसरे सरकारी कार्यों में किया जा सकता है। हालांकि वास्तविक राजस्व लॉटरी की बिक्री, पुरस्कार राशि, संचालन खर्च और सरकार द्वारा तय नियमों पर निर्भर करेगा।

दिवाली और नए साल पर होंगे बड़े ड्रॉ

नई व्यवस्था में केवल सामान्य लॉटरी ड्रॉ ही नहीं होंगे। सरकार की योजना के अनुसार दिवाली, नए साल और दूसरे बड़े त्योहारों या खास मौकों पर विशेष बंपर ड्रॉ भी आयोजित किए जा सकते हैं। बंपर ड्रॉ का मतलब ऐसे विशेष ड्रॉ से है, जिनमें सामान्य ड्रॉ की तुलना में बड़े पुरस्कार रखे जा सकते हैं। इससे त्योहारों के दौरान लॉटरी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

27 साल पहले क्यों बंद हुई थी लॉटरी?

हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को वर्ष 1999 में बंद कर दिया गया था। उस समय लॉटरी को लेकर सामाजिक और आर्थिक नुकसान की शिकायतें सामने आई थीं। सरकार की चिंता यह थी कि इसका असर खास तौर पर कम आय वाले परिवारों पर पड़ सकता है। इसके अलावा धोखाधड़ी और लोगों के आर्थिक शोषण से जुड़ी शिकायतों को भी लॉटरी बंद करने की वजहों में शामिल किया गया था। लंबे समय तक राज्य में लॉटरी पर रोक बनी रही। करीब ढाई दशक बाद सरकार ने बदलती परिस्थितियों और राज्य की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए लॉटरी को फिर शुरू करने की योजना बनाई है।