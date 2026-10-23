Haryana Gold Silver Rates Today: हरियाणा में आज सोने की कीमतों में भारी गिरावट ! चेक करें गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत 245 रुपये प्रति ग्राम बताई गई है। हालांकि खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से रेट जरूर कंफर्म कर लें।

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। 23 अक्टूबर को सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या किसी खास मौके के लिए सोने-चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले गोल्ड-सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें। सोने की कीमत उसकी शुद्धता के हिसाब से अलग-अलग होती है। वहीं, चांदी का भाव भी बाजार में बदलता रहता है। आइए जानते हैं हरियाणा में आज 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के साथ चांदी का ताजा भाव क्या है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 10 ग्राम के लिए 1,42,470 रुपये है, जबकि कल इसका भाव 1,44,380 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोना 1,910 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए 1,30,600 रुपये है। पिछले दिन इसका भाव 1,32,350 रुपये था। यानी 22 कैरेट सोने की कीमत में 1,750 रुपये की गिरावट आई है। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें, तो आज इसका भाव 10 ग्राम के लिए 1,06,850 रुपये है। कल 18 कैरेट सोना 1,08,290 रुपये पर था। इसके अलावा 14 कैरेट सोने का भाव आज 10 ग्राम के लिए 83,110 रुपये है। पिछले दिन इसकी कीमत 84,220 रुपये थी।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

हरियाणा में आज चांदी की कीमत 245 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए 2,450 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये बैठती है। चांदी का इस्तेमाल गहने बनाने के साथ-साथ सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए भी किया जाता है। ऐसे में चांदी खरीदने वालों के लिए आज का भाव जानना जरूरी है। ध्यान रखें कि बाजार में चांदी की कीमतों में बदलाव हो सकता है और अलग-अलग शहरों में कीमत अलग हो सकती हैं।

सोना-चांदी खरीदने से पहले ध्यान दें

अगर आप हरियाणा में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि कर लें। गहने खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क जरूर जांचें। सोने के गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए केवल सोने के प्रति 10 ग्राम भाव को ही कुल कीमत न समझें। चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता, वजन और प्रति ग्राम कीमत की जानकारी लें। अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज और अन्य खर्चों में अंतर हो सकता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले कीमतों की तुलना करना फायदेमंद रहता है।