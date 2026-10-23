Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, चेक करें आज के गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। शिमला समेत राज्य के कई शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 240 रुपये प्रति ग्राम है।

Himachal Gold Silver Rates Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के भाव जानना जरूरी है। शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए कीमती धातुएं खरीदने से पहले बाजार के ताजा रेट चेक करना फायदेमंद रहता है। सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होती है। वहीं, चांदी के भाव में भी रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमत कितनी है। क्या इसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव हुआ है या नहीं।

हिमाचल में आज सोने का भाव

राजधानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,42,470 रुपये है। पिछले दिन इसका भाव 1,44,380 रुपये था। इस हिसाब से कीमत में 1,910 रुपये की गिरावट आई है। 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,30,600 रुपये बताया गया है। पिछले दिन इसकी कीमत 1,32,350 रुपये थी। 18 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए 1,06,850 रुपये है। इसके अलावा, 14 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 83,110 रुपये है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 84,220 रुपये थी। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो पहले स्थानीय ज्वेलर से रेट जरूर कंफर्म कर लें।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी की कीमत करीब 240 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,400 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये होती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कई शहरों में चांदी का भाव 225 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। स्थानीय बाजारों के अनुसार चांदी की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। चांदी का इस्तेमाल गहने, सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए किया जाता है। इसकी कीमत बाजार की मांग और अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुसार बदल सकती है। इसके अलावा अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज और अन्य खर्चों में अंतर हो सकता है।