Haryana News: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार, अनिल विज बोले- हड़ताल छोड़ हमारा साथ दें

Haryana Electricity Crisis: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल से बिजली आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन और कई विभागीय सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर सरकार की कानूनी लड़ाई में साथ देने की अपील की है।

Haryana Power Crisis News: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब बिजली आपूर्ति से आगे बढ़कर उद्योगों, दफ्तरों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है, जबकि बिजली शिकायत केंद्रों और विभागीय कार्यालयों में कामकाज भी ठप पड़ने की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर सरकार के साथ आने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार निजी बिजली वितरण लाइसेंस के फैसले को अदालत में चुनौती दे रही है, इसलिए कर्मचारियों को आंदोलन के बजाय कानूनी लड़ाई में सहयोग करना चाहिए।

40 हजार बिजली कर्मचारी हड़ताल पर

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर करीब 40 हजार बिजली कर्मचारी और इंजीनियर तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 21 अक्टूबर की रात 10 बजे शुरू हुई और 24 अक्टूबर तक निर्धारित है। कर्मचारियों का विरोध हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया है। हड़ताल के कारण राज्य के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में इसका असर विशेष रूप से देखने को मिला। बिजली विभाग के शिकायत केंद्रों और विभिन्न स्तर के कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण नियमित कामकाज भी प्रभावित हुआ है।

औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित

बिजली संकट का असर हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। गुरुग्राम में करीब 1800 विनिर्माण इकाइयों का काम प्रभावित हुआ। कुछ इलाकों में 16 घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती की खबरें सामने आईं, जबकि परेशान निवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध भी जताया। गुरुग्राम जैसे बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मशीनों का संचालन, उत्पादन की समयसीमा और माल की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बिजली पर निर्भर जलापूर्ति व्यवस्था बाधित होने से आवासीय इलाकों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं।

अनिल विज की अपील- सरकार के साथ आएं

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। 22 अक्टूबर को दिए बयान में उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण के पक्ष में नहीं है और उसने निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया था। अब सरकार इस आदेश को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में चुनौती देने जा रही है। विज ने कर्मचारियों से कहा कि वे हड़ताल का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ कानूनी लड़ाई में सहयोग करें। उन्होंने कर्मचारियों को यह विकल्प भी दिया कि वे अपने पसंद के वकील की मदद ले सकते हैं या सरकार के वकीलों को सुझाव दे सकते हैं। सरकार जल्द से जल्द अपील दाखिल करके आदेश पर रोक हासिल करने की कोशिश करेगी।

आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं बिजली कर्मचारी?

विवाद की जड़ HERC का 19 अक्टूबर 2026 का आदेश है। आयोग ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया है। इसके तहत निजी कंपनी नियामकीय और बुनियादी ढांचे संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद संबंधित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली वितरण की सुविधा दे सकेगी। बिजली कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि इस फैसले से सरकारी बिजली वितरण व्यवस्था कमजोर हो सकती है और कर्मचारियों की नौकरी और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि समानांतर लाइसेंस भविष्य में बिजली वितरण के व्यापक निजीकरण का रास्ता खोल सकता है। इसी वजह से कर्मचारी लाइसेंस रद्द करने और बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग कर रहे हैं।