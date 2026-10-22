Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने-चांदी की कीमत बढ़ी या कम हुई? जानिए आज का ताजा भाव

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का ₹1,33,900 प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव अलग-अलग बाजारों में ₹230 से ₹247 प्रति ग्राम के बीच बताया गया है। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से रेट जरूर कंफर्म करें।

Haryana Gold Silver Price Update: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। इस दौरान आमतौर पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर आप अभी सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए लेटेस्ट रेट जानना बहुत जरूरी है। हरियाणा की बात करें, तो गुरुवार को राज्य के अधिकतर शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम है। पिछले एक सप्ताह पर नजर डालें, तो सोने की कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमत लगभग ₹230 से ₹247 प्रति ग्राम के बीच है।

हरियाणा में आज क्या है सोने का भाव?

राज्य में आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,33,900 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,09,550 प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोने का भाव ₹85,210 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है। 18 और 14 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है, जिससे उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। ये सभी रेट स्थानीय ज्वेलर्स, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी मिलाकर बढ़ सकते हैं। ऐसे में सोना खरीदने से पहले लोकल ज्वेलर्स से एक बार रेट जरूर कंफर्म कर लें, ताकि आप बेहतर कीमत में गोल्ड खरीद सकें।

हरियाणा में क्या चल रहा है चांदी का भाव?

हरियाणा में 22 अक्टूबर को चांदी की कीमत लगभग ₹230 से ₹247 प्रति ग्राम के बीच बताई जा रही है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,300 से ₹2,470 और 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹23,000 से ₹24,700 तक हो सकती है। एक किलोग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,30,000 से ₹2,47,000 के बीच बैठती है। अलग-अलग शहरों में चांदी के भाव में मामूली अंतर हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव, रुपये की विनिमय दर, स्थानीय मांग और ज्वेलर के मूल्य निर्धारण का असर इन कीमतों पर पड़ता है।