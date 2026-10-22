Maharashtra News: मालेगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुलाल उड़ाने पर बवाल, शोभायात्रा पर पथराव

Maharashtra Violence: महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर विवाद हो गया। टीपू सुल्तान चौक के पास कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया। स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ RAF और SRPF के जवान तैनात किए गए।

Washim News Today: महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर विवाद हो गया। टीपू सुल्तान चौक के पास शुरू हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई और इलाके में शांति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं।

गुलाल को लेकर शुरू हुआ विवाद

यह घटना विजयादशमी के अवसर पर निकाली जा रही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान हुई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक समुदाय के घरों के पास गुलाल उड़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ओर से कुछ पत्थर फेंके गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और हालात को नियंत्रण में लिया। कुछ युवकों द्वारा दुर्गा मंडल के सदस्यों से गाली-गलौज किए जाने का भी दावा किया गया है।

#WATCH | Maharashtra | Washim Sub-Divisional Police Officer Ramkrishna Pawar says, “During the Durga idol immersion, an incident occurred near a specific community’s houses involving the throwing of Gulal. A couple of people came and raised objections, leading to a heated argument between members of both communities… Both sides threw a few stones at each other, but the police intervened, imposed a curfew, and brought the situation under control and peaceful. There was no vandalism or damage to houses or vehicles… The process for registering FIRs over the altercation is currently underway, and lawful action is being taken…” (21.10) — ANI (@ANI) October 21, 2026

पुलिस, SRPF और RAF की तैनाती

विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए SRPF और RAF के जवानों को भी तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद कुछ रिपोर्ट्स में गुस्साए लोगों द्वारा कई वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने का दावा किया गया। हालांकि उपविभागीय पुलिस अधिकारी रामकृष्ण पवार ने कहा कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई और न ही घरों या वाहनों को नुकसान पहुंचा।

FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच जारी

पुलिस अधिकारी के अनुसार मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों, पथराव में शामिल लोगों और विवाद की शुरुआत से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता इलाके में शांति बनाए रखना, किसी नई झड़प को रोकना और विसर्जन से जुड़ी गतिविधियों को सुरक्षा व्यवस्था के तहत संचालित करना है। प्रशासन की ओर से लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है।