Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में 10 ग्राम सोने की कितनी है कीमत? जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Rate: हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव ₹230 प्रति ग्राम है। हालांकि स्थानीय बाजार में गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सोने-चांदी की कीमतों में आज कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला है। गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,651 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से देखें, तो 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,46,510 है। जबकि चांदी का भाव करीब ₹230 प्रति ग्राम बताया गया है। अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए आभूषण खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर्स से रेट जरूर चेक कर लें। मेकिंग चार्ज और जीएसटी मिलाकर सोने की अंतिम कीमत ज्यादा हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में आज क्या है सोने का रेट?

हिमाचल में 22 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,651 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,430 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है। 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,988 प्रति ग्राम यानी ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों के लिए सोने का रेट एक समान नहीं है। शहरों के हिसाब से गोल्ड रेट्स में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में क्या है चांदी का भाव?

हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव ₹230 प्रति ग्राम बताया गया है। इस दर के आधार पर 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,300, 100 ग्राम की कीमत ₹23,000 और एक किलोग्राम की कीमत ₹2,30,000 होगी। हालांकि इस भाव में शहरों के हिसाब से थोड़ा अंतर आ सकता है। यह बेंचमार्क दर है और इसमें GST शामिल नहीं है। स्थानीय खुदरा कीमत इससे अलग हो सकती है। इसे मूल्य संकेत के रूप में देखना चाहिए।

अन्य शहरों में भाव अलग क्यों हो सकते हैं?

हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, धर्मशाला, सोलन, मंडी, कुल्लू और अन्य शहरों में सोने-चांदी के खुदरा भाव अलग हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, स्थानीय मांग और ज्वेलर की मूल्य निर्धारण नीति का असर कीमतों पर पड़ता है। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, GST और अन्य लागू शुल्क के कारण अंतिम बिल भी प्रकाशित सोने के भाव से अधिक हो सकता है। खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से प्रति ग्राम दर की पुष्टि करें। सोने के आभूषण लेते समय BIS हॉलमार्क और HUID की जांच करें और बिल में शुद्धता, वजन, सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज का विवरण जरूर देखें।