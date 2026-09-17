गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने 4 मजदूरों को कुचला, 2 की मौके पर मौत

Gurugram Road Accident: गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने चार मजदूरों को कुचल दिया. हादसे में दो की मौत और दो गंभीर घायल हुए. कार चालक भी घायल है.

Gurugram Road Accident: हरियाणा के गुरुग्राम में हालिया हिट एंड रन मामले के बीच एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. गुरुवार को द्वारका एक्सप्रेसवे पर श्रीराम चौक के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया. हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. दुर्घटना में कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं.

ग्रीन बेल्ट के पास काम कर रहे थे मजदूर

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कार दिल्ली की ओर से आ रही थी. श्रीराम चौक के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित हो गई और ग्रीन बेल्ट के पास खड़े चार मजदूर इसकी चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो मजदूरों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर मजदूर काम कर रहे थे, वहां सुरक्षा और बैरिकेडिंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि काम के दौरान चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा घेरा भी मौजूद नहीं था. व्यस्त एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं.

अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज जारी

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गंभीर रूप से घायल मजदूर सतीश चंद और राम कुमार का इलाज चल रहा है. वहीं, कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उसे फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया.

20 वर्षीय छात्र चला रहा था कार

पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार 20 वर्षीय छात्र वेदान खन्ना चला रहा था. वेदान दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है और गुरुग्राम के सेक्टर-110 स्थित इंडिया बुल्स एगिमा में रहता है.

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान बुलंदशहर निवासी बिजेंद्र और पप्पू सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे के कारणों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस जांच जारी है.