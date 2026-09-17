Sonipat Crime News: सोनीपत में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, फिर पानी में डुबोकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Haryana Crime News: हरियाणा के सोनीपत में छह साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने बच्ची के साथ दरिंदगी का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले से जुड़े साक्ष्य जुटा रही हैं।

Sonipat Crime News: हरियाणा के सोनीपत से छह साल की बच्ची की मौत का का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर पानी में डुबोकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना तिहाड़ मोड़ के पास की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि दरिंदगी के बाद बच्ची के हाथ बांधकर पानी में डुबो दिया गया। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

पुलिस ने मौके से एक युवक को दबोचा

इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आपातकालीन वाहन सेवा की टीम ने मौके से एक युवक को पकड़ा। उसकी पहचान सुमित, निवासी बड़छत गांव, करनाल जिला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक नशे की हालत में था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सबूतों को जुटा रही हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बच्ची के परिवार का क्या कहना है?

परिजनों के मुताबिक बच्ची के हाथ बांधकर उसे पानी में डुबोया गया। परिवार की ओर से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। मामले में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से बच्ची की मौत की से जुड़ी कई अहम जानकारी मिल सकीत हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की और आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और आगे की कानूनी प्रक्रिया से मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।